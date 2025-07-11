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11 июля 2025 в 07:07

Проще сырников, а вкус нереальный! Творожная лепешка к завтраку за 5 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эта нежная лепешка из творога станет вашим любимым спасением по утрам. Готовится быстрее, чем тосты, а по вкусу превосходит обычные сырники. Идеальный вариант для тех, кто ценит свое время, но не хочет отказываться от вкусного завтрака.

Ингредиенты:

  • творог — 150 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • мука — 2 ст. л;
  • соль — щепотка;
  • сливочное масло — для подачи;
  • мед/ягоды/сметана — по вкусу.

Приготовление:

  1. Смешать творог с яйцом до однородности.
  2. Добавить муку и соль, замесить мягкое тесто.
  3. Раскатать в круг толщиной 1 см.
  4. Обжарить на сухой сковороде 2 минуты с каждой стороны под крышкой.
  5. Смазать готовую лепешку маслом.

Ранее также сообщалось об оливковой намазке. Эта простая в приготовлении закуска идеально подходит к хлебу или крекерам.

еда
завтраки
лепешки
творог
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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