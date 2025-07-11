Проще сырников, а вкус нереальный! Творожная лепешка к завтраку за 5 минут

Эта нежная лепешка из творога станет вашим любимым спасением по утрам. Готовится быстрее, чем тосты, а по вкусу превосходит обычные сырники. Идеальный вариант для тех, кто ценит свое время, но не хочет отказываться от вкусного завтрака.
Ингредиенты:
- творог — 150 г;
- яйцо — 1 шт.;
- мука — 2 ст. л;
- соль — щепотка;
- сливочное масло — для подачи;
- мед/ягоды/сметана — по вкусу.
Приготовление:
- Смешать творог с яйцом до однородности.
- Добавить муку и соль, замесить мягкое тесто.
- Раскатать в круг толщиной 1 см.
- Обжарить на сухой сковороде 2 минуты с каждой стороны под крышкой.
- Смазать готовую лепешку маслом.
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