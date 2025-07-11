Проще сырников, а вкус нереальный! Творожная лепешка к завтраку за 5 минут

Эта нежная лепешка из творога станет вашим любимым спасением по утрам. Готовится быстрее, чем тосты, а по вкусу превосходит обычные сырники. Идеальный вариант для тех, кто ценит свое время, но не хочет отказываться от вкусного завтрака.

Ингредиенты:

творог — 150 г;

яйцо — 1 шт.;

мука — 2 ст. л;

соль — щепотка;

сливочное масло — для подачи;

мед/ягоды/сметана — по вкусу.

Приготовление:

Смешать творог с яйцом до однородности. Добавить муку и соль, замесить мягкое тесто. Раскатать в круг толщиной 1 см. Обжарить на сухой сковороде 2 минуты с каждой стороны под крышкой. Смазать готовую лепешку маслом.

Ранее также сообщалось об оливковой намазке. Эта простая в приготовлении закуска идеально подходит к хлебу или крекерам.