Проще омлета! Запеканка-неженка: готовлю три раза в неделю — вкуснота!

Готовим нежную запеканку из цветной капусты — пальчики оближешь! Представьте: золотистая сырная корочка, под которой скрывается нежнейшая цветная капуста в воздушном яичном суфле. Эта запеканка — идеальный способ превратить простые овощи в роскошное блюдо, которое понравится даже тем, кто не любит капусту. Готовится просто, а результат впечатляет!

Разберите цветную капусту на соцветия (800 г) и отварите в подсоленной воде 5 минут до полуготовности. Слейте воду, дайте немного остыть. В глубокой миске взбейте 5 яиц с щепоткой соли и специями по вкусу. Добавьте мелко нарезанную петрушку и 200 г натертого сыра (оставьте немного для посыпки).

Форму для запекания (28 см) смажьте сливочным маслом (25 г). Выложите капусту, равномерно залейте яичной смесью и посыпьте оставшимся сыром. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 25–30 минут до румяной корочки.

Дайте немного остыть перед подачей — так запеканка лучше держит форму. Подавайте теплой со сметаной или свежими овощами.

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