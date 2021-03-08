Православные христиане встречают Масленицу

https://static.news.ru/photo/d8e50fd0-7f95-11eb-bd9a-96000091f725_660.jpg Масленица Фото: pixabay

В понедельник, 8 марта в России начинается масленичная или сырная неделя. Она завершится Великим постом.

Масленица относится к числу праздников, составляющих подвижную часть православного календаря. Её празднуют в зависимости от даты главного христианского праздника – Пасхи, за 56 дней до неё.

В этом году масленичная неделя завершится 14 марта. Две недели до Великого поста ещё называют «сплошными», потому что в это время нет обязательных постов по средам и пятницам.

Наступающая (масленичная) неделя называется мясопустная: мы не вкушаем ничего мясного, но всё остальное мы едим. А потом уже пост. Церковь плавно, в щадящем режиме вводит человека во время поста, - рассказал РИА Новости священник храма Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках, протоиерей Олег Стеняев.

Перед постом ещё отмечается Прощеные воскресенье, как раз завершение Масленицы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбирать продукты к Масленице.