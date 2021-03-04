В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбирать продукты к Масленице

https://static.news.ru/photo/ffec42b0-5b65-11ea-8533-fa163e074e61_660.jpg Фото: Oleksiy Kovalyov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Роспотребнадзор напомнил, на что в первую очередь нужно обращать внимание при выборе продуктов в преддверии масленичной недели.

Масленица в 2021 году отмечается с 8 по 14 марта. В ведомстве отметили, что для большинства праздничных блюд необходима мука.

К порче муки приводят следующие процессы: прогоркание, прокисание, плесневение, развитие насекомых и клещей и слёживание, — говорится в сообщении.

Эксперты советуют правильно хранить муку и просеивать её перед замесом теста.

Что касается сметаны и творога, то там нужно обращать внимание на условия хранения и маркировку. Температура хранения данных продуктов не должна превышать шести градусов тепла, а в составе не должно быть ничего, кроме молока и закваски.

Многие граждане для начинки масленичных блюд используют ягоды. Роспотребнадзор не рекомендует покупать замороженные ягоды, которые слиплись в один кусок. Кроме того, отмечается, что продаваемые в режиме самообслуживания продукты могут содержать микробы от грязных рук или кашля и чиханья покупателей.

Мясо не следует покупать у случайных людей в несанкционированных местах, поскольку велик риск приобрести останки больных или павших животных. Кроме того, мясо необходимо подвергать термической обработке в обязательном порядке, так как в ином случае возможны кишечные инфекции или паразитарные заболевания.

Ранее Минсельхоз рассказал, когда стабилизируются цены на мясо, птицу и яйца. Об этом писал NEWS.ru.