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06 августа 2026 в 11:30

Перестала мучиться с безе — теперь пеку лимонник с меренгой за 30 минут: он как «Павлова», только проще

Фото: D-NEWS.ru
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Это нежный, воздушный десерт с хрустящей меренговой шапкой и ярким цитрусовым вкусом, который тает во рту. Вместо долгого взбивания и сушки безе — быстрое запекание, а результат не уступает классическому десерту. Лимонный крем получается бархатистым, с идеальным балансом кислинки и сладости, а меренга становится золотисто-хрустящей сверху и мягкой внутри. Готовится из простых продуктов, без сложных техник, а выглядит как из дорогой кондитерской. Идеально к чаю, кофе или как праздничное угощение.

Для приготовления вам понадобится: для основы — 100 г сливочного масла, 150 г муки, 50 г сахара, 1 яйцо. Для начинки — 3 яйца, 150 г сахара, 100 мл лимонного сока, цедра 1 лимона, 50 г сливочного масла. Для меренги — 2 белка, 100 г сахара. Замесите песочное тесто, выложите в форму, выпекайте 10 минут при 180 °C. Для крема смешайте яйца, сахар, сок и цедру, варите до загустения, добавьте масло. Вылейте на основу. Белки взбейте с сахаром до пиков, выложите поверх крема. Запекайте при 160 °C 10–15 минут до румяной меренги.

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже испекла этот лимонник для своих друзей. Даже те, кто любит «Павлову», оценили его простоту и вкус. Кстати, вместо лимона можно взять лайм — получится экзотический оттенок. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
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кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
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