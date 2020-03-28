https://static.news.ru/photo/c2c74cde-7106-11ea-912e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Примерно 13,5 тысяч граждан России вернулись 27 марта из-за рубежа на родину 106 чартерными рейсами из-за неблагоприятной ситуации с распространением коронавируса.

На 28 марта также запланированы чартерные рейсы. Azur Air вывезет из Ла-Романы в Доминикане около 360 россиян, «Победа» из Дубая — 189 человек, Air Moldova из Кишинёва — 165 граждан РФ, говорится в сообщении на сайте Минтранса России.

Уточняется, что всего на 28 марта запланировано 92 чартерных рейса.

Ранее NEWS.ru писал, что свыше 700 российских туристов вернулись на родину с таиландских курортов Краби и Паттайя. Двумя самолётами они доставлены в аэропорт Хабаровска. Вернувшихся из-за рубежа встречают сотрудники Роспотребнадзора. Они измеряют температуру прибывшим, вручают уведомления о двухнедельной самоизоляции и обязывают заполнить анкету. Кроме того, туристы должны будут уведомить о своём возвращении поликлинику по месту жительства.