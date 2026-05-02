Нужен рецепт с вау-эффектом — эта золотистая треска в нежном кляре точно поразит

Треска в нежном кляре по этому рецепту получается настолько аппетитной, что даже картофельное пюре, поданное в качестве гарнира, кажется лишним. Проверено: это любят все.

Что понадобится

Филе трески (замороженное) — 500 г, яйца — 2 шт., молоко — 3 ст. л., мука пшеничная — 5–6 ст. л., укроп свежий — 3–4 веточки, масло растительное — для жарки, соль — по вкусу, перец черный — по вкусу, лимон — 0,5 шт.

Как готовлю

Филе трески заранее размораживаю в холодильнике (часов за восемь), чтобы рыба осталась сочной и нежной. Нарезаю средними ломтиками, выкладываю на разделочную доску, щедро солю, перчу и сбрызгиваю соком лимона — оставляю мариноваться на 10 минут.

Тем временем готовлю кляр: в глубокой миске венчиком взбиваю яйца с молоком до однородности, затем подсыпаю муку и тщательно перемешиваю до консистенции густой сметаны. Мелко рублю укроп и вмешиваю его в кляр.

В глубокую сковороду диаметром 26 см наливаю растительное масло слоем около 2 см и хорошо разогреваю на среднем огне. Каждый кусочек трески накалываю на вилку, полностью окунаю в кляр и сразу отправляю в горячее масло.

Обжариваю со всех сторон до румяной золотистой корочки. Готовую рыбу сначала перекладываю на бумажные полотенца в 2–3 слоя, чтобы убрать лишний жир, и только потом подаю к столу.

Кстати, вместо трески отлично подойдут минтай или пикша, а в кляр можно добавить лимонную цедру для более яркого аромата.