Ночью не работает 4G: грозит ли россиянам полное отключение интернета

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В Ленинградской, Новгородской и Псковской областях до 30 января в ночные часы отключается связь 4G. По информации властей регионов, шатдауны связаны с работами по перенастройке частот. Эксперты в области цифровых технологий полагают, что это может быть связано с защитой от украинских дронов перед визитом президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в Петербург. Подробности — в материале NEWS.ru.

Как власти объясняют отключения 4G

Информация о предстоящих отключениях мобильного интернета LTE стандарта 4G в двух регионах РФ 25–30 января с 23:00 до 06:00 появилась вечером в четверг на прошлой неделе. В Telegram-канале псковского губернатора Михаила Ведерникова и на странице Министерства цифрового развития Новгородской области были опубликованы похожие сообщения. В них говорилось, что шатдауны связаны с техническими работами по перенастройке частот.

«Интернет в формате 3G будет работать, но он устарел, и на многих территориях его просто нет. Поэтому будут сбои. Учитывайте эту информацию. В частности, по ночам будет сложно вызывать такси по мобильным приложениям и пользоваться банкоматами», — предупредил Ведерников.

Власти Ленинградской области сообщили об отключениях через день, 26 января. Как заявили в региональном комитете цифрового развития, работы по перенастройке радиочастотного оборудования проводятся «до 30 января с 23:00 до 06:00 под контролем Роскомнадзора». По данным представителей ведомства, возможны проблемы в работе мобильного интернета всех операторов связи.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Мачта базовой сотовой связи

Чем объясняют отключение 4G IT-специалисты

«Коммерсант» со ссылкой на источники сообщает, что работы в трех регионах на северо-западе России проходят по распоряжению Минцифры для нужд силовых ведомств, в частности, для донастройки систем борьбы с дронами.

По мнению одного из собеседников издания, усиление безопасности потребовалось в том числе в связи с поездками президента Владимира Путина, который 26 января посещал Петербург. На следующий день российский лидер и его белорусский коллега Александр Лукашенко принимали участие в мероприятиях, посвященных 80-летию снятия блокады Ленинграда, и проводили рабочую встречу в Константиновском дворце. На 29 января в Северной столице запланировано заседание Высшего госсовета Союзного государства.

Источники РБК на телекоммуникационном рынке также связывают распоряжение об отключении интернета «с визитом на эти территории высокопоставленных лиц в сопровождении Федеральной службы охраны».

«Отключение интернета необходимо для обеспечения „чистого пространства“ для беспилотников, поскольку именно с их помощью в ночное время обеспечиваются меры безопасности. Перебои со связью и экстренное глушение интернета допускаются в этих регионах и в дневное время, в случае если поступит соответствующее распоряжение», — рассказал источник.

В беседе с NEWS.ru руководитель информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков предположил, что отключение 4G — это защитные меры против участившихся случаев прилетов БПЛА.

«Дроны летают не сами по себе, как птицы, а управляются на определенных частотах. И эти частоты ночью отключаются», — считает Кусков.

Фото: Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press Вооруженные силы Украины

Это репетиция полного отключения интернета?

По мнению руководителя агентства, мероприятия в Ленинградской, Новгородской и Псковской областях — это не тренировка по полному отключению [интернета], так как голосовая связь работает, а интернет остается только [в формате] 3G, который функционирует на других частотах.

«Учитывая, что это происходит ночью, скорее всего, для большинства людей отключение не очень проблематично. Возможно, у каких-то служб, которые используют геолокацию, например таксистов, могут возникнуть неудобства. На жизнеобеспечении предприятий это также никоим образом не сказывается, поскольку там в основном используется проводной интернет», — считает Кусков.

Насколько безопасны такие меры

IT-юрист и адвокат Станислав Селезнев в разговоре с NEWS.ru высказал мнение, что отключение мобильного интернета 4G «чрезвычайно опасно», поскольку некоторые образцы промышленного и коммерческого оборудования «просто не функционирует без мобильного интернета».

«Речь идет не только о терминалах мобильной оплаты, но о системах контроля и управления крупными промышленными и сельскохозяйственными объектами. Другими словами, отключение интернета — это чувствительный удар по собственной экономике», — полагает Селезнев.

По его мнению, во время отключения родители не могут связаться с детьми через часы с e-sim, журналисты — передать важные сведения, врачи — получить оперативные данные от носимых медицинских датчиков, полицейские на улицах — использовать свои базы данных, а сотрудники ФСИН теряют контроль за браслетами сидящих под домашним арестом.

«Другими словами, в 2024 году отключение мобильного интернета разрушает саму суть государственного устройства на всей территории, охваченной шатдауном. Теряется и доверие к банковской системе (нужны наличные, если карты не работают) — растет количество наличных операций, снижается налоговый контроль», — отметил Селезнев.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Были ли раньше отключения мобильного интернета в России

Адвокат напомнил, что перебои со связью в Ленинградской, Новгородской и Псковской областях — это не первые случаи отключения от Сети. 3G и 4G не работали осенью 2018 года и в марте 2019-го в Ингушетии во время протестных акций против изменения границ республики.

Тогда один из местных активистов хотел признать шатдаун во время митингов незаконным. Во время одного из заседаний суда стало известно, что решение о блокировке мобильного интернета принял начальник республиканского управления ФСБ. Представители ведомства предоставили в качестве доказательств отправленные в «МегаФон» письма, в которых они требовали отключить доступ к Сети. Они назвали свои действия «проверкой информации о возможной угрозе совершения диверсионно-террористических актов».

Также Станислав Селезнев напомнил, что мобильный интернет отключали 16 июня 2023 года на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Организаторы объясняли это «проведением технических работ на инфраструктуре операторов мобильной связи». В тот день на форуме выступал президент России Владимир Путин.

В 2024 году проблемы с мобильным интернетом были у жителей Башкортостана, где 17 января не работали мессенджеры WhatsApp и Telegram. В этот день в башкирском городе Баймак проходили массовые протесты с требованием освободить активиста местного националистического движения Фаиля Алсынова (внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга), который был осужден на четыре года лишения свободы по статье «Возбуждение ненависти и вражды».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Через несколько дней проблемы c WhatsApp и Telegram возникли в других субъектах РФ. О перебоях в работе мессенджеров сообщали жители Приморского и Хабаровского краев, а также Якутии, Сахалина, Камчатки, Амурской и Новосибирской областей, Москвы и Санкт-Петербурга.

По версии СМИ, сбои могли быть связаны с работами Роскомнадзора, который якобы тестировал блокировку мессенджеров. Ссылаясь на Минцифры Якутии, еще одной возможной причиной журналисты называли протесты в Якутске, начавшиеся после смерти местного жителя, у которого, предположительно, произошел конфликт с уроженцем Таджикистана.

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