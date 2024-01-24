Российские пользователи Telegram пожаловались на сбои в работе приложения

Фото: Sheldon Cooper/Keystone Press Agency/Global Look Press

На территории России фиксируются сбои в работе мессенджера Telegram, за сутки об ошибках сообщили более 1100 пользователей, следует из данных сервиса «Сбой.рф». Больше всего жалоб поступило из Новосибирской области.

По данным сервиса, новосибирцы прислали 30% всех сообщений о проблемах. Также трудности с работой Telegram наблюдаются в Хабаровском крае (21%) и в Москве (13%). Кроме того, об ошибках сообщают жители Санкт-Петербурга (7%), Приморского края (5%) и Башкирии (3%).

Люди жалуются на ряд проблем в работе приложения. Кроме того, некоторые отмечают также необходимость подключения сервиса VPN для работы с сервисом.

Ранее пользователи по всей России столкнулись с перебоями в работе мессенджера WhatsApp. При этом почти 60% жалоб поступили из Башкирии. Также с проблемой столкнулись пользователи в Татарстане и Москве.

Перед этим произошел массовый сбой в работе социальной сети «ВКонтакте». С ним столкнулись пользователи России и ряда других стран. Они не могли получить доступ к сайту как с мобильных устройств, так и с персональных компьютеров.