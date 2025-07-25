Нежный салат с кальмарами, рисом и огурцами! Просто, но понравился всем

Нежный салат с кальмарами, рисом и свежими огурцами! Просто, но понравился всем! Это лёгкий вариант для повседневного или праздничного меню. Такой салат не только вкусный, но и полезный, с приятным ароматом пряных трав и лёгкой горчичной заправкой.
Ингредиенты
- Рис вареный — 1 стакан
- Кальмар — 400 г
- Огурец свежий — 300 г
- Лук зеленый — 1 пучок
- Пряные травы — по вкусу
- Масло горчичное или растительное — 3–4 ст. л.
- Соль — по вкусу
Приготовление
- Кальмара залейте кипятком, отварите 2–3 минуты после закипания, очистите от плёнок и нарежьте соломкой. Смешайте варёный рис с нарезанным кальмаром. Огурцы нарежьте кубиками и добавьте к салату.
- Посолите, добавьте пряные травы по вкусу. Заправьте салат горчичным или растительным маслом. Нарежьте зелёный лук кольцами и добавьте в салат. Тщательно перемешайте и подавайте к столу.
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