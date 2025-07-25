Нежный салат с кальмарами, рисом и огурцами! Просто, но понравился всем

Нежный салат с кальмарами, рисом и огурцами! Просто, но понравился всем

Нежный салат с кальмарами, рисом и свежими огурцами! Просто, но понравился всем! Это лёгкий вариант для повседневного или праздничного меню. Такой салат не только вкусный, но и полезный, с приятным ароматом пряных трав и лёгкой горчичной заправкой.

Ингредиенты

Рис вареный — 1 стакан

Кальмар — 400 г

Огурец свежий — 300 г

Лук зеленый — 1 пучок

Пряные травы — по вкусу

Масло горчичное или растительное — 3–4 ст. л.

Соль — по вкусу

Приготовление

Кальмара залейте кипятком, отварите 2–3 минуты после закипания, очистите от плёнок и нарежьте соломкой. Смешайте варёный рис с нарезанным кальмаром. Огурцы нарежьте кубиками и добавьте к салату. Посолите, добавьте пряные травы по вкусу. Заправьте салат горчичным или растительным маслом. Нарежьте зелёный лук кольцами и добавьте в салат. Тщательно перемешайте и подавайте к столу.

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