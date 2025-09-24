Нежный пирог-капустник на сковороде: готовим без духовки — вкусно и просто! Завтрак за 10 минут

Устали от долгой готовки в духовке? Есть отличная новость — вкусный капустный пирог можно приготовить прямо на сковороде! Этот рецепт станет настоящим спасением, когда нет времени или возможности использовать духовку. Сочная начинка и нежное тесто порадуют всю семью, а простота приготовления удивит даже начинающих кулинаров. Всего полчаса — и ароматный пирог готов к подаче!

Возьмите 500 граммов свежей капусты, 2 яйца, 150 миллилитров молока, 150 граммов муки, 1 луковицу, 2 столовые ложки растительного масла, соль и перец по вкусу. По желанию можно добавить щепотку соды и зелень.

Мелко нашинкуйте капусту и лук. На сковороде разогрейте масло, обжарьте лук до золотистого цвета, добавьте капусту, посолите и тушите 10 минут до мягкости.

Для теста взбейте яйца с молоком, добавьте муку, соль, перец и немного соды. Тщательно перемешайте до однородной консистенции.

В смазанную маслом сковороду выложите начинку, залейте тестом. Накройте крышкой и готовьте на среднем огне 15–20 минут. Чтобы проверить готовность, проткните пирог зубочисткой — она должна оставаться сухой. При желании можно перевернуть пирог и обжарить вторую сторону 5–7 минут. Подавайте горячим, разрезав на порции.

