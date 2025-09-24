Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
24 сентября 2025 в 09:00

Нежный пирог-капустник на сковороде: готовим без духовки — вкусно и просто! Завтрак за 10 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Устали от долгой готовки в духовке? Есть отличная новость — вкусный капустный пирог можно приготовить прямо на сковороде! Этот рецепт станет настоящим спасением, когда нет времени или возможности использовать духовку. Сочная начинка и нежное тесто порадуют всю семью, а простота приготовления удивит даже начинающих кулинаров. Всего полчаса — и ароматный пирог готов к подаче!

Возьмите 500 граммов свежей капусты, 2 яйца, 150 миллилитров молока, 150 граммов муки, 1 луковицу, 2 столовые ложки растительного масла, соль и перец по вкусу. По желанию можно добавить щепотку соды и зелень.

Мелко нашинкуйте капусту и лук. На сковороде разогрейте масло, обжарьте лук до золотистого цвета, добавьте капусту, посолите и тушите 10 минут до мягкости.

Для теста взбейте яйца с молоком, добавьте муку, соль, перец и немного соды. Тщательно перемешайте до однородной консистенции.

В смазанную маслом сковороду выложите начинку, залейте тестом. Накройте крышкой и готовьте на среднем огне 15–20 минут. Чтобы проверить готовность, проткните пирог зубочисткой — она должна оставаться сухой. При желании можно перевернуть пирог и обжарить вторую сторону 5–7 минут. Подавайте горячим, разрезав на порции.

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

капуста
рецепты
завтраки
пироги
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В США назвали слова Трампа, которые обрекли Украину на гибель
На ЗАЭС заявили о ежедневных обстрелах ВСУ районов вокруг станции
В России готовятся поднять ставку НДС впервые с 2019 года
Российские компании получили «письма счастья» от хакеров
Италия запретила россиянам с шенгенской визой ездить в семь стран Европы
Зеленский ответил на слова Трампа о границах Украины
Сбежавшего из суда «покурить» экс-чиновника Росимущества нашли мертвым
Беспилотники атаковали предприятие нефтехимии в российском регионе
Десятки людей эвакуированы после взрыва газа в российском городе
Как правильно платить налог на вклады в 2025 году: инструкция, что дальше
Особняк известнейшей российской певицы призвали передать РПЦ
Появились детали громкого дела о хищении 152 млн рублей в Курской области
Подарок Путина Китаю заставил Трампа нервно звонить в Пекин
Крупная корпорация захотела отдать свои активы государству
В российском городе объявили угрозу применения безэкипажных катеров
Один из главных экспортеров вина в Россию сокращает поставки
«Обедали в пабе»: ирландский журналист поставил Зеленского на место
«Русский учу»: немецкий политик обратился к России по щекотливому поводу
ОАК передала Минобороны России новые истребители Су-35С
«Ястребы» одержали шестую подряд победу в КХЛ
Дальше
Самое популярное
«По-другому не подойти»: стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Крым
Регионы

«По-другому не подойти»: стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Крым

Появилось видео с толпами мужчин в масках и с нашивками на улицах Москвы
Москва

Появилось видео с толпами мужчин в масках и с нашивками на улицах Москвы

Атака беспилотников на Москву 22 сентября: какие последствия, что известно
Москва

Атака беспилотников на Москву 22 сентября: какие последствия, что известно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.