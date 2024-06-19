Названы дата и место прощания с корреспондентом NEWS.ru Никитой Цицаги Прощание с корреспондентом NEWS.ru Никитой Цицаги состоится 22 июня

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Корреспондент NEWS.ru Никита Цицаги

Прощание с корреспондентом NEWS.ru Никитой Цицаги пройдет в субботу, 22 июня. Мероприятие начнется в 10:00 в зале ЦКБ РЖД имени Семашко по адресу: Москва, ул. Будайская, д. 2, с. 13. О месте похорон будет сообщено дополнительно.

Никита погиб 16 июня в результате атаки украинского беспилотника. Это случилось в районе Никольского монастыря под Угледаром (ДНР). Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев призвал наградить корреспондента NEWS.ru орденом Мужества. По его словам, Цицаги отдал жизнь за Родину.

Ранее в пресс-службе Следственного комитета России сообщили, что следователи установят всех причастных к смерти Никиты. Представители ведомства назвали случившееся убийством. Представитель МИД РФ Мария Захарова в свою очередь назвала убийство Цицаги еще одним тяжким преступлением «бандеровского режима». Она пообещала, что виновные в его смерти не уйдут от наказания.

19 июня Международная федерация журналистов выступила с осуждением убийств российских журналистов Никиты Цицаги и Валерия Кожина. Организация призвала провести тщательное расследование гибели сотрудников российских СМИ.

Накануне NEWS.ru опубликовал последний репортаж Цицаги под названием «Птичники в Марьинке». Он был снят в зоне боевых действий на Кураховском направлении, где специальный взвод БПЛА уничтожал технику и живую силу противника. Журналисту удалось пообщаться с бойцами, которые первыми вошли в населенный пункт и дошли до его окраин.