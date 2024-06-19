Киев призвали расследовать убийства российских журналистов в Донбассе МФЖ осудила и призвала расследовать убийства российских журналистов в Донбассе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Никита Цицаги

Международная федерация журналистов выступила с осуждением убийств российских журналистов Валерия Кожина и Никиты Цицаги в Донбассе в результате удара Вооруженных сил Украины. Организация призвала провести тщательное расследование гибели сотрудников российских СМИ, говорится в опубликованном на сайте МФЖ заявлении.

Международная федерация журналистов и Европейская федерация журналистов решительно осуждают эти убийства и призывают власти провести оперативное расследование их гибели, — сказано в сообщении.

Там напомнили, что корреспондент NEWS.ru Никита Цицаги погиб 16 июня в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата в ходе продолжающихся боев в районе Угледара. Оператор НТВ Валерий Кожин погиб в результате артиллерийского обстрела под Горловкой 13 июня.

Ранее в пресс-службе Следственного комитета России сообщили, что следователи установят всех причастных к смерти Никиты Цицаги. Представители ведомства назвали случившееся убийством. Трагедия произошла после обстрела ВСУ Угледара.

До этого член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев призвал наградить военного корреспондента орденом Мужества. Парламентарий также принес соболезнования родным и близким Цицаги. По его словам, такие люди должны быть награждены. Цицаги, добавил Соболев, отдал жизнь за Родину.