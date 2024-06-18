Опубликован последний сюжет погибшего корреспондента NEWS.ru Никиты Цицаги

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Никита Цицаги

Последний репортаж погибшего корреспондента NEWS.ru Никиты Цицаги под названием «Птичники в Марьинке» опубликован во всех соцсетях и на YouTube-канале NEWS.ru. Он был снят в зоне боевых действий на Кураховском направлении, где специальный взвод БПЛА уничтожал технику и живую силу противника. Журналисту удалось пообщаться с бойцами, которые первыми вошли в населенный пункт и дошли до его окраин.

Цицаги встретился с военнослужащими, которые участвовали в штурмовых операциях. Бойцы поделились с корреспондентом нюансами своей работы и рассказали, как выцеливать танки Leopard, блиндажи, склады и артиллерию противника.

Стремительное изменение театра войны породило в зоне СВО новую должность — «птичник». И хотя ударно-боевые самолеты, которые запускает взвод, скорее напоминают американские «кукурузники», их простая конструкция делает их еще более устрашающим оружием, — рассказывал сам Никита Цицаги.

В своем репортаже журналист также показал кумулятивный снаряд «Фазан», который способен прожечь броню танка. Бойцы рассказали, что на таких «подарках» для ВСУ они пишут послания в память о погибших товарищах. Своих противников они знают практически поименно и, отдавая должное, отмечают, что им противостоят опытные операторы дронов с огромным количеством вылетов.

Корреспондент NEWS.ru Никита Цицаги погиб в Донецкой Народной Республике 16 июня. Это случилось в районе Никольского монастыря под Угледаром. Известно, что репортер погиб при атаке дрона ВСУ.

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что жестокое убийство Цицаги является еще одним тяжким преступлением украинских властей. Она подчеркнула, что виновные в смерти журналиста не уйдут от наказания.