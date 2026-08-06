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06 августа 2026 в 12:30

Натираю тесто на терке и укладываю слоями — пеку «Яблоки в клетке»: не шарлотка, вкуснее и проще

Фото: D-NEWS.ru
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Беру яблоки и тертое тесто — собираю пирог «Яблоки в клетке»: фрукты превращаются в карамель, а тесто хрустит, и получается роскошнее любого торта. Это не просто выпечка, а настоящее кондитерское волшебство: сочные яблочные дольки карамелизируются в процессе запекания, становясь янтарными и прозрачными, а тертое тесто превращается в тонкую хрустящую «клетку», которая тает во рту. Пирог выглядит как произведение искусства, но готовится на удивление просто: не нужно раскатывать тесто, брать дрожжи или возиться с кремом. Просто трешь тесто на терке, выкладываешь слоями с яблоками — и в духовку. Аромат корицы и ванили заполняет дом, а кусочек этого пирога с чашкой чая — идеальный финал любого дня.

Для приготовления вам понадобится: для теста — 400 г муки, 200 г сливочного масла (холодного), 150 г сахара, 1 яйцо, 1 ч. ложка разрыхлителя. Для начинки — 1 кг яблок (кисло-сладких), 100 г сахара, 1 ч. ложка корицы, 2 ст. ложки лимонного сока. Масло натрите на терке, смешайте с мукой, сахаром и разрыхлителем в крошку, добавьте яйцо, замесите тесто. Разделите его на 2 части: одну побольше (низ и бока), вторую поменьше (верх). Яблоки нарежьте дольками, смешайте с сахаром, корицей и соком. Форму смажьте маслом, распределите половину тертого теста (для низа), выложите яблоки, сверху присыпьте оставшимся тестом (для «клетки»). Запекайте при 180°C 40–45 минут до румяности.

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже испекла этот пирог для своих гостей. Даже те, кто не любит яблочную выпечку, просили добавки. Кстати, вместо корицы можно взять кардамон — вкус станет более пряным. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
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Мария Левицкая
М. Левицкая
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