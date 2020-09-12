Милонов объяснил, почему Ленина выгоднее захоронить

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Тело вождя мирового пролетариата Владимира Ленина следует предать земле не только по этическим, но и по экономическим соображениям. Расходы на его захоронение даже с учётом всех официальных мероприятий не превысят расходы на его годовое содержание в мавзолее, считает депутат Государственной думы Виталий Милонов.

Он добавил, что какой бы противоречивой исторической фигурой ни был Ленин, похоронить его следует со всеми полагающимися церемониями, которые положены для скончавшихся руководителей высшего ранга.

Стоимость захоронения мало будет отличаться от стоимости содержания тела Ленина в течение года, — цитирует Милонова URA.ru.

При этом местом захоронения Ленина должно стать кладбище, подчеркнул депутат. По его мнению, следует прекратить традицию захоранивать знаменитых людей у Кремлёвской стены.

Освободившийся мавзолей политик предложил использовать в качестве музея, посвящённого российскому революционеру.

Ранее, как писал NEWS.ru, Союз архитекторов России организовал конкурс на лучшую концепцию использования мавзолея Владимира Ленина после его захоронения. По словам главы организации Николая Шумакова, это своего рода сбор идей на некое отдалённое будущее.

При этом в КПРФ конкурс назвали провокацией, которая вызывает презрение, а в партии «Коммунисты России» инициативу сочли экстремизмом.