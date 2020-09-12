В Союзе архитекторов РФ рассказали, когда могут вынести Ленина из Мавзолея

https://static.news.ru/photo/013ddcdc-f4ea-11ea-a8c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Никто не предлагает выносить Ленина из Мавзолея после объявления конкурса на лучший проект по реиспользованию здания. Об этом заявил глава Союза архитекторов РФ Николай Шумаков.

Руководитель организации допустил, что через много лет это может произойти, и тогда встанет вопрос о том, как здание будет использоваться. Шумаков отметил, что есть идея создать «банк данных» для использования здания Мавзолея в будущем.

Главное — люди не должны понять, что мы предлагаем вынести Ленина. Коммунисты, конечно, будут категорически против, — цитирует РИА Новости главу Союза архитекторов России.

По его словам, никто не будет читать условия конкурса, однако будут распространяться слухи о выносе Ленина и «взрывании Мавзолея».

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал стартовавший конкурс на лучшую концепцию по использованию Мавзолея Ленина. Политик считает, что подобный конкурс — это откровенная провокация со стороны тех, кто не отвечает за стабильность в стране, и тех, кто подливает масло в огонь.

Союз архитекторов России организовал конкурс на лучшую концепцию по использованию Мавзолея В. И. Ленина на Красной площади. Мероприятие запущено с целью сформировать банк идей по реиспользованию мавзолея. Принять участие в конкурсе могут дипломированные архитекторы, авторские коллективы, студенты, художники, дизайнеры и рядовые жители РФ и стран СНГ. Им предстоит подготовить эскиз проекта преобразования Мавзолея в музей, а также разработать маршрут, который соединит здание на улице Воздвиженка с комплексом на Красной площади.

Заявки принимаются до 19 октября. Лучшие проекты покажут с 11 по 13 ноября во время XXVIII Международного архитектурного фестиваля «Зодчество» на площадке выставочного комплекса «Гостиный двор». Победители станут известны 13 ноября.