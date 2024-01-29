Лунный календарь на февраль 2024 года: выбираем лучшие дни для разных дел Изучаем календарь лунных дней на февраль: когда благоприятное время для стрижек, свадеб и посева рассады

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лунный календарь на февраль 2024 года

Впереди «главный» месяц високосного года — февраль, в котором из-за особенностей лунного цикла будет в этот раз 29 дней. Узнаем, станет ли этот февраль каким-то особенным для повседневных и важных дел в соответствии с лунным календарем.

Что предписывает лунный календарь садоводам и огородникам в феврале

Февраль — важный месяц для начала подготовки к садово-огородному сезону. Именно в последний месяц зимы настает пора проверить состояние растений, которые зимовали в открытом грунте, проинспектировать теплицы, проверить целостность садового инвентаря и запасы удобрений. Ведь уже в марте в южных регионах России деревья, кустарники и другие многолетние растения начнут возвращаться к жизни, а значит, настанет пора и садоводам браться за работу.

Итак, в соответствии с лунным календарем садовода на февраль 2024 года планировать работы следует таким образом:

1 февраля. Можно проводить кронирование деревьев и кустарников на садовом участке, особенно если вы живете в южной части России.

2 февраля. Благоприятны различные работы на приусадебном участке. Например, проверка надежности укрытий для зимующих в грунте растений, очистка ветвей от снега.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Когда сажать рассаду в феврале по лунному календарю

3 февраля. В этот день можно заняться подготовкой грунта под посев рассады, ревизией и приобретением необходимых семян и средств для борьбы с вредителями. Также хорошо будет проверить сохранность урожая, который хранится в погребе, подвале или на балконе.

4 февраля. Можно продолжить подготовку грунта, внести минеральные удобрения. Для растений, зимующих в тепле, благоприятно рыхление почвы, обработка против болезней и вредителей.

5 февраля. День не подходит для любых работ с растениями и землей.

6 февраля. Можно проводить обрезку ветвей деревьев и кустарников. Также можно заняться формированием кроны у домашних растений.

7 февраля. Хорошие результаты принесут меры, направленные на борьбу с вредителями, в том числе для домашних растений.

8 февраля. День не подходит для работы с почвой и растениями, особенно молодыми.

9 февраля. Еще одна дата, подходящая для обрезки растений и защиты от вредителей.

10 февраля. Благоприятный день для заготовки посадочного материала и приобретения садового инструмента.

11–12 февраля. Дни, идеальные для подготовки к сезону: покупки грунта, закупки инструментов, проверки наличия семян. Также в этот день можно заняться очисткой участка от снега.

13 февраля. Сегодня благоприятны различные манипуляции с комнатными растениями.

Фото: Стрингер/NEWS.ru Лунно-посевной календарь

14 февраля. В этот день допускается заниматься только обрезкой декоративных растений на приусадебной территории.

15 февраля. Начиная с этого дня на юге России садоводы могут начать убирать укрытия с розовых кустов, а также с плодовых и декоративных кустарников. Жители холодных регионов в этот день могут продолжить не только покупку новых инструментов, но и заняться ремонтом сломанного инвентаря.

16 февраля. День подходит для пересадки комнатных растений. В северных регионах садоводы могут заняться утеплением приствольных кругов с помощью снега.

17 февраля. Работ на участке на этот день лучше не планировать.

18–19 февраля. В южных регионах, если позволяет состояние почвы, можно начинать посадку плодовых деревьев в грунт.

20, 21, 22 февраля. Неподходящий день для любых манипуляций со взрослыми уличными и домашними растениями и почвой.

23 февраля. В южных регионах можно начинать рыхлить землю и готовить грядки. В северных регионах день стоит посвятить проверке состояния растений, зимующих в открытом грунте.

24 февраля. Удачный день для планирования: благоприятно начинать подготовку проекта размещения посадок на участке, а также заняться приобретением необходимых семян.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Лунный календарь

25 февраля. День подходит для любых действий с растениями.

26 февраля. Благоприятное время для подготовки семян к посеву, наведения чистоты на участке, проверки урожая, хранящегося с осени.

27 февраля. Хороший день для ухода за комнатными растениями.

28 февраля. День не подходит для подготовки к садово-огородному сезону.

29 февраля. Допускается обрезка деревьев и домашних растений.

Когда сажать рассаду в феврале по лунному календарю

Все садоводы с февраля начинают планировать свою жизнь в соответствии с советами лунно-посевного календаря. Именно в этот период начинаются благоприятные дни для посева рассады. В этом году лунный календарь на февраль предписывает заниматься высадкой семян в следующие дни:

Бобы, горох, зелень, кабачки, капуста, огурцы, патиссоны, перец, помидоры, спаржа, тыква, фасоль: 3–4, 7–8, 10–14, 22–23 февраля.

Дайкон, картофель, лук на репку, морковь, редис, редька, репа, свекла, сельдерей (корень), топинамбур, хрен, чеснок: 3–4, 8, 10, 13–14, 17, 19–23, 26 февраля.

Баклажаны: 3–4, 7–14, 22–23 февраля.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Лунный календарь для садоводов и огородников

Любые посадки запрещены 2 и 9 февраля.

Лунный календарь на февраль для стрижек, косметических и оздоровительных процедур

В соответствии с лунным календарем на февраль 2024 года можно выделить следующие удачные дни для проведения уходовых, косметических, оздоровительных процедур и медицинских манипуляций:

Хирургическое вмешательство принесет желаемые результаты 4, 7–8, 10, 14–15 и 22 февраля.

Стоматологические манипуляции можно планировать на 1, 6, 13–29 февраля.

Процедура экстракорпорального оплодотворения пройдет успешно 8, 11, 23 и 20 февраля.

Удаление родинок, папиллом и бородавок лучше планировать на период с 13 по 26 февраля.

Все процедуры, связанные с улучшением фигуры, будут благоприятны 5, 7–10, 15–19, 22, 23–26 февраля.

Стричься и проводить окрашивание волос лучше 7, 14–15, 21, 26 и 28 февраля.

Маникюр и педикюр следует планировать на 1, 5–8, 12–15, 19–22 и 26–29 февраля.

Эпиляцию и депиляцию рекомендуется проводить 5–10, 13, 19, 20, 26 февраля.

Благоприятные дни в феврале для других дел

Также в соответствии с лунным календарем можно выбрать подходящие дни и для других дел.

Крупные покупки — от смартфона до квартиры — лучше совершать 1–2, 4–5, 8, 18–24 и 28–29 февраля.

Поездки будут удачными, если отправиться в путь 6–7, 16, 25–26 февраля.

Планировать свадьбу рекомендуется 11, 18 и 23 февраля.

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