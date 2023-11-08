Врач раскрыла, какие овощи не стоит есть сырыми Врач Мухина: баклажаны и шпинат не стоит есть сырыми

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Некоторые овощи, такие как баклажаны, спаржа и шпинат, не стоит есть сырыми, предупредила врач-диетолог доктор медицинских наук Марият Мухина. В разговоре с «Москвой 24» специалист уточнила, что сырые баклажаны содержат соланин, из-за которого могут возникнуть боль в желудке и тошнота. Спаржа имеет грубые пищевые волокна, полезные вещества из которых организм сможет усвоить только после термической обработки.

Нельзя есть сырую спаржу. Это растение, которое употребляется именно в приготовленном виде. Потому что сырая спаржа очень плохо переваривается, имеет грубые пищевые волокна, полезные вещества из нее не будут усвоены, — пояснила диетолог.

Шпинат желательно термически обработать. Врач отметила, что при этом уменьшится количество витамина С, но можно будет получить больше кальция, магния и железа. Из сырого продукта организм не сможет их усвоить, так как кальций, магний и железо находятся в органических сцепках.

Мухина ранее предупредила, что при наличии заболеваний пищеварительной системы или сахарного диабета нельзя есть хурму. По словам диетолога, данный продукт имеет высокий гликемический индекс и будет негативно влиять на показатели глюкозы в крови.