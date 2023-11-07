Диетолог раскрыла, при каких болезнях нельзя есть хурму Диетолог Мухина: хурму не стоит есть при сахарном диабете

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Стоит отказаться от употребления хурмы при наличии заболеваний пищеварительной системы или сахарного диабета, рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина. В беседе с «Москвой 24» специалист уточнила, что данный продукт имеет высокий гликемический индекс и будет негативно влиять на показатели глюкозы в крови.

При сахарном диабете нежелательно употреблять хурму, потому что она имеет высокий гликемический индекс и будет влиять на показатели глюкозы в крови. <...> Хурма имеет волокнистую структуру, это все-таки грубая пища. Поэтому ее [прием] следует ограничить людям, у которых есть заболевания желудочно-кишечного тракта, — пояснила врач.

Кроме того, хурму нельзя есть при наличии аллергии или индивидуальной непереносимости. Мухина подчеркнула, что при отсутствии проблем со здоровьем продукт стоит добавить в рацион, так как он богат витамином А, железом, йодом, калием и магнием.

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