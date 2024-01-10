Высокие цены на овощи и фрукты на Чукотке вызваны дорогой доставкой и с имеющимися высокими ценами, превышающими тысячу рублей за один кг бананов или огурцов, ничего не сделать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС. Он добавил, что расширяющееся местное производство позволит снизить цены.

То, что цены будут высокие, ну, к сожалению, так. Откуда здесь взять помидоры и бананы? Вот помидоры. Вот будет эта женщина (предприниматель - NEWS.ru) расширяться со своим производством, будет больше помидоров, будут падать цены, — заявил Песков.