Какие изменения в законах ожидают россиян с 1 февраля 2024 года

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Изменения с 1 февраля 2024 года

С 1 февраля 2024 года в силу вступят изменения в ряде законов, касающихся как граждан России, так и иностранных представителей, ведущих бизнес на территории РФ. Сегодня расскажем, кого ожидает повышение социальных выплат, как изменится деятельность коллекторов и какие новые меры защиты станут доступны заемщикам.

Изменения с 1 февраля 2024 года в сфере кредитования

С 1 февраля 2024 года вступит в силу ряд изменений, касающихся сферы кредитования. Так, теперь заемщик сможет отказаться от страховки при оформлении потребительского кредита в течение 30 календарных дней. Кроме этого, получатель кредита получит право не только отказаться от договора страхования, но и вернуть страховую премию целиком или частично.

Также с начала следующего месяца банковские организации будут обязаны информировать вкладчика об истечении срока вклада не позднее чем за 5 календарных дней до даты истечения договора. Информирование будет осуществляться бесплатно по тому каналу информации, который вкладчик указал в договоре с финансовой организацией.

Еще один закон в этой сфере коснется деятельности коллекторов. Так, с 1 февраля коллекторы будут нести уголовную ответственность за угрозы физического насилия, порчу имущества, клевету и другие действия, нарушающие права должника и его семьи. Помимо этого, коллекторы отныне не смогут звонить должнику в будни с 22:00 до 08:00, а в выходные и праздничные дни — с 20:00 до 09:00. При этом время должно соответствовать тому часовому поясу, в котором проживает должник. Лично встречаться с недобросовестными заемщиками коллекторы смогут не чаще одного раза в неделю.

Также при совершении телефонного звонка должнику представитель кредитной организации обязан будет представиться, предоставить данные о коллекторском агентстве, получить подтверждение от абонента, что он именно то лицо, которому звонит представитель, и сообщить все сведения о долге.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Что поменяется с 1 февраля 2024 года?

Что поменяется с 1 февраля 2024 года для получателей социальных пособий

Какие изменения ожидают получателей социальных пособий, пенсий и материнского капитала с 1 февраля 2024 года? Здесь предусмотрен целый ряд нововведений.

Так, на 7,5 % будут проиндексированы денежные выплаты для следующих категорий федеральных льготников:

ветеранов Великой Отечественной войны

Героев СССР

Героев Труда

Героев РФ

ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС

инвалидов I, II и III групп

Помимо этого, на такую же величину будет проиндексирован маткапитал. При этом размер выплат на первого ребенка увеличится на 44 тыс. рублей и составит 630 967 рублей. За второго ребенка матери теперь будут получать на 58 тыс. рублей больше — 833 800 рублей.

Стоит отметить: если часть материнского капитала к 1 февраля 2024 года уже будет потрачена, индексация коснется только оставшейся части денежных средств.

Одновременно с 1 февраля произойдет увеличение пособия по беременности и родам — теперь оно будет составлять максимум 122 808 рублей при условии трудового стажа не менее 8 лет.

Изменения в порядке уплаты налогов, исправления реестровых ошибок и аренды сельхозземель

Изменения в налоговом законодательстве, которые начнут действовать со следующего месяца, коснутся всех юридических лиц — резидентов РФ. Что поменяется с 1 февраля 2024 года для данной категории налогоплательщиков?

Начиная со следующего месяца декларацию по налогу на имущество юридические лица обязуются представить не позднее 25 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом. Поскольку в 2024 году этот день выпадает на воскресенье, срок будет продлен до 26 февраля включительно. Кроме этого, благодаря такому нововведению юрлицам нет необходимости отдельно подавать уведомления об исчисленной сумме налога за год — все данные налоговые инспекторы возьмут из декларации.

Росреестр также будет обязан работать по новым правилами, согласно которым срок исправления реестровой ошибки теперь будет составлять 1 месяц. Кроме этого, теперь специалисты ведомства получат право самостоятельно исправлять обнаруженные ошибки при условии, что уполномоченный орган не дал ответа на запрос в срок. Причем при исправлении реестровой ошибки размер земельного участка может увеличиться не более чем на 10%, а уменьшиться — не более чем на 5%.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Какие изменения произойдут с 1 февраля?

Появятся нововведения и в законе о сельскохозяйственных землях. Так, со следующего месяца сельхозземли, принадлежащие государству или муниципалитетам, допускается сдавать в аренду без организации торгов. При этом получить такую землю в аренду сможет сельхозорганизация, крестьянское хозяйство или частное лицо, ведущие деятельность на смежном участке.

Нововведения для нерезидентов

Специальные экономические меры начнут применять к иностранным лицам или компаниям, ведущим деятельность на территории РФ. Так, теперь при проведении сделок в России у некоторых из них банки будут блокировать активы. Стоит отметить, что закон о специальных экономических мерах № 281 от 30.12.2006 действует в границах страны давно. Однако, согласно Федеральному закону № 422-ФЗ от 4 августа 2023 года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», с 1 февраля вступит в силу ответственность за неисполнение старого законодательного акта.

Подчеркнем: согласно документу № 422-ФЗ, ограничения коснутся тех нерезидентов, которые входят в особый список, куда попадают физические и юридические лица, ведущие деятельность, угрожающую интересам РФ.

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