Кардиолог предупредил о смертельной опасности при уборке снега Кардиолог Франклин: уборка снега может спровоцировать сердечный приступ

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Уборка снега потенциально может привести к сердечному приступу, поскольку очень сильно нагружает сердце, заявил US News директор отделения профилактической кардиологии и кардиореабилитации Университетской больницы имени Уильяма Бомонта в штате Мичиган Барри Франклин. По его словам, при выполнении интенсивных движений лопатой сердце подвергается нагрузке, сравнимой с прохождением стресс-теста.

Уборка снега может показаться не такой уж тяжелой работой. Тем не менее, согласно исследованию, которое мы провели, нагрузка от уборки снега может быть такой же или даже более требовательной к сердцу, чем стресс-тест на беговой дорожке, — сказал Франклин.

Работа по очистке от снега вызывает учащенное сердцебиение и резкое повышение кровяного давления из-за непроизвольной задержки дыхания и сужения кровеносных сосудов, пояснил кардиолог. Он уточнил, что более высокому риску подвержены те, кто страдает диабетом, ожирением, сердечно-сосудистыми проблемами или перенесшими операцию по шунтированию или коронарную ангиопластику.

Еще одним опасным фактором специалист назвал холод. Он объяснил, что при низкой температуре сосуды сужаются и не дают сердцу функционировать наилучшим образом. Для профилактики сердечного приступа Франклин посоветовал начинать работу медленно, одеваться тепло и закрывать рот и нос шарфом.

Ранее врач-кардиолог Людмила Саламатина предупредила, что из-за крещенских купаний существует риск обострения таких заболеваний, как цистит, простатит и заболевания лор-органов. Кроме того, окунание в ледяную прорубь вызывает сильный стресс организма, из-за чего в кровь выбрасывается адреналин. Это чревато внезапной остановкой дыхания, потерей сознания и резким ростом кровяного давления, уточнила она.