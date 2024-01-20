Маленькая ласка с крысой в зубах попала на видео В Сети появилось видео люберецкой ласки с крысой в зубах

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

На просторах Московской области в Люберцах заметили маленькую ласку, которая поймала крысу. Соответствующее видео очевидцы опубликовали в социальных сетях.

На кадрах видно, что зверек спешно бежит по снежному полю. При этом ласка держит в зубах крысу, которая размером чуть меньше самого добытчика. Заметив людей, ласка уронила свой «обед», но быстро подхватила и снова побежала дальше.

До этого в подмосковном Можайске местные жители заметили рысь, которая поймала лису. Очевидцам удалось заснять охоту на видео. На представленных кадрах можно увидеть, как рысь крепко схватила лису зубами. При этом жертва хищника практически не предпринимала попыток освободиться, хотя отчаянно била хвостом. В какой-то момент рысь заметила людей и отошла дальше к деревьям.

Также в поселке Рудный Приморского края пес по кличке Шатун загнал рысь на деревянный столб линии электропередачи. Местный житель, ставший очевидцем ситуации, снял эпизод на видео.

Ранее жители Окинского района Бурятии спасли из сугроба занесенную снегом лошадь. На опубликованных местной администрацией кадрах видно, что животное оказалось зажато между забором и снежными завалами. В вызволении из природного плена участвовали несколько местных жителей. Лопатами они откопали как саму лошадь, так и пространство вокруг нее.