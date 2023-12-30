Производственный календарь на 2024 год: выясняем режим труда и отдыха Производственный календарь на 2024 год с праздниками и выходными. Расскажем, как будем работать и когда отдыхать

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Производственный календарь на 2024 год

Кажется, что каждый год трудовые будни, а также выходные и праздники проходят одинаково. На самом деле из-за того, что праздничные даты приходятся на разные дни недели, двигается весь рабочий график. Помимо этого, количество трудовых дней и часов в каждом отчетном периоде разнится год от года. Разумеется, для большинства россиян важно только число праздничных дней, однако для тех, кто трудится на сделке, для работников крупных промышленных предприятий и заводов, для бухгалтеров и кадровиков важно знать еще и количество рабочих дней и часов для каждого месяца. Поэтому мы подготовили производственный календарь с рабочими, выходными и праздничными днями на 2024 год.

Производственный календарь на 2024 год с праздниками и выходными

Выходные и праздничные дни в производственном календаре на 2024 год определяются по части 1 статьи 112 ТК РФ:

С 1 января по 8 января — Новогодние каникулы.

7 января — Рождество Христово.

23 февраля — День защитника Отечества.

8 марта — Международный женский день.

1 мая — Праздник Весны и Труда.

9 мая — День Победы.

12 июня — День России.

4 ноября — День народного единства.

Однако стоит понимать, что свободными от работы в 2024 году будут и рядом стоящие в календаре даты. Так, если выходной день совпадает с праздником, то трудящиеся по закону получают дополнительный день отдыха. Однако в целях рационализации не всегда этот добавочный нерабочий день следует сразу за праздничными датами.

Так, в производственном календаре на 2024 год согласно правовым актам, которые были одобрены правительством РФ, будет перенесено несколько выходных дней:

6 января приходится на субботу, а потому компенсировать этот день трудящиеся смогут 10 мая.

Праздничный день 7 января, выпадающий на период каникул, будет перенесен на последний день 2024 года.

27 апреля, выпадающее на субботу, перенесется на понедельник, 29 апреля.

Вместо субботнего дня, 2 ноября, граждане РФ отдохнут 30 апреля, во вторник.

Предпраздничный день, 28 декабря, выпадающий на субботу, перенесут на понедельник, 30 декабря.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Производственный календарь на 2024 год с праздниками и выходными

В соответствии с производственным календарем 2024 года благодаря праздникам трудящиеся не будут работать 10 дней подряд в Новогодние каникулы, четырехдневный отдых выпадет на Первомай и День Победы. Трехдневный отдых ожидает нас в связи с Днем защитника Отечества и Международным женским днем.

Таким образом, календарь нерабочих дней будет следующим:

С 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года не работаем в Новогодние каникулы.

С 23 по 25 февраля 2024 года празднуем День защитника Отечества.

С 8 по 10 марта 2024 года празднуем Международный женский день.

С 28 апреля по 1 мая 2024 года радуемся Празднику Весны и Труда.

С 9 по 12 мая 2024 года празднуем День Победы.

12 июня 2024 года отмечаем День России.

С 3 по 4 ноября 2024 года празднуем День народного единства.

С 29 декабря 2024 года встречаем Новый год — 2025.

Производственный календарь рабочих дней на 2024 год

Всего в 2024 году будет:

248 рабочих дней для стандартного графика работы 5/2.

Пять из них предпраздничных, сокращенных на один час.

1 тыс. 979 часов предстоит отработать на пятидневке.

Всего 118 дней в 2024 году можно будет не работать.

При этом, три недели в году придется отработать шесть дней подряд из-за переноса дат:

С 22 по 27 апреля 2024 года.

С 28 октября по 2 ноября 2024 года.

С 23 по 28 декабря 2024 года.

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