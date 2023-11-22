Юрист назвала выгодные месяцы в 2024 году для ухода в отпуск Юрист Нечаева: в 2024 году отпуск выгоднее взять в июле, августе или октябре

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В 2024 году в отпуск выгоднее всего уходить в июле, августе или октябре, рассказала в беседе с KP.RU юрист Татьяна Нечаева. Она напомнила, что следующий год будет високосным, поэтому по производственному календарю россиян ждут 248 рабочих и 118 нерабочих дней.

Эксперт пояснила, что размер отпускных зависит от соотношения рабочих и нерабочих дней в месяце. Так, чем больше первых и меньше вторых — тем больше выплату получит работник.

Таким образом, если вы работаете на пятидневной рабочей неделе, самые выгодные месяцы для отпуска — это июль (23 рабочих дня), август (22 рабочих дня) или октябрь (23 рабочих дня), — подчеркнула она.

При этом если для сотрудника важнее дольше отдохнуть, чем получить больше отпускных, то лучше присоединить дни отдыха к праздникам, отмечает Нечаева. В таком случае самыми комфортными месяцами для ухода в отпуск являются январь и май. Кроме того, отпускные лучше брать после получения премии, если в компании есть такие выплаты.

Ранее депутат Госдумы Яна Лантратова предложила предоставлять россиянам отпуск по случаю рождения внуков. По мнению парламентария, отпуск необходим гражданам, ставшим бабушками или дедушками, так как рождение внука — это важное событие в жизни человека. Кроме того, освобождение таких лиц от работы поможет и родителям ребенка, нуждающимся в помощи и советах.