Лавина БПЛА, мощный пожар на химзаводе: как ВСУ атакуют РФ 5 июля

ВСУ в ночь на 5 июля запустили по территории России лавину дронов, заявили в Минобороны РФ. По данным ведомства, количество БПЛА приблизилось к 100. Кроме того, ВСУ ударили по жилым домам в Саратове и Энгельсе. Минобороны РФ данную информацию не комментировало. Подробности — в материале NEWS.ru.

Сколько дронов ВСУ сбито за ночь 5 июля

Над территорией России в ночь на 5 июля было перехвачено 94 беспилотника, сообщили в Минобороны. В ведомстве уточнили, что ВСУ пытались атаковать 15 регионов: 34 БПЛА сбито над Воронежской областью.

Кроме того, МО РФ добавило, что 11 БПЛА были уничтожены над Брянской областью, по девять — над Белгородской и Саратовской областями, еще восемь БПЛА — над Новгородской областью, 6 — над Курской, по три — над территориями Ленинградской и Орловской областей, по два БПЛА сбито над Ростовской, Смоленской, Рязанской областями и Республикой Чувашия, по одному БПЛА уничтожили над Московским регионом, а также Пензенской и Тульской областями.

«В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 4 июля до 7:00 мск 5 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 94 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — сообщили в Минобороны РФ.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Воронежская область едва не осталась без света

В ночь на 5 июля на территории Воронежской области силами ПВО и РЭБ было обнаружено и нейтрализовано свыше 25 беспилотников, заявил губернатор Александр Гусев. Дроны сбили в четырех муниципальных образованиях региона. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

«Минувшей ночью дежурными силами ПВО и средствами РЭБ на территории четырех муниципалитетов Воронежской области было обнаружено и уничтожено более 25 беспилотников. Информация о пострадавших не поступала», — заявил руководитель региона.

Он добавил, что в одном из муниципалитетов из-за падения обломков БПЛА мог произойти обрыв ЛЭП. Энергоснабжение было оперативно восстановлено. Кроме того, повреждения получили кровли частного дома и гаража.

Дроны ВСУ повредили жилые дома в Саратове и Энгельсе

Из-за атаки беспилотников ВСУ в Энгельсе и Саратове повреждены жилые дома, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. Он отметил, что по предварительным данным, пострадавших нет. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

«Предварительно, пострадавших нет. На месте работают все экстренные службы», — написал глава области.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В Белгородской области пострадала местная жительница

В городе Валуйки при падении обломков сбитого беспилотника пострадала мирная жительница, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, женщину со слепым осколочным ранением ноги бригада скорой доставила в валуйскую ЦРБ, ей оказали всю необходимую медицинскую помощь. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Как он отметил позже, пострадавшая продолжает лечение амбулаторно. Также в районе села Герасимовка в результате атаки дрона поврежден легковой автомобиль, отметил Гладков.

ВСУ ударили по химзаводу в Шебекино

ВСУ нанесли удар по химическому заводу в Шебекино Белгородской области, заявил военкор Семен Пегов. По его информации, в промзоне города произошло мощное возгорание на заводе красок. Известно о двух пострадавших, один из которых находится в тяжелом состоянии и был доставлен в Шебекинскую больницу. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

ПВО РФ отразила атаку ВСУ на Московский регион

Российские силы противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотника, летевших в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, на месте падения фрагментов вражеских дронов уже работают сотрудники экстренных служб. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

«ПВО Минобороны отражена атака двух вражеских БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — говорится в сообщении.

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