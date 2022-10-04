Арест обвиняемой в вымогательстве Баязитовой продлили на месяц Суд Москвы продлил арест журналистки Баязитовой до 7 ноября

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Журналистка Александра Баязитова

Кузьминский суд Москвы продлил арест редактора Life.ru Александры Баязитовой по делу о вымогательстве у топ-менеджера Промсвязьбанка до 7 ноября, передает Telegram-канал Shot. По словам журналистки, ее посадили в одну камеру с особо опасными преступниками, а следователь за два месяца не ответил ни на одно из четырех ходатайств. Также суд продлил арест двух администраторов Telegram-канала «Адские бабки» Ольги Архаровой и Инны Чуриловой по обвинению в аналогичных преступлениях.

Кузьминский суд Москвы продлил арест журналистке Александре Баязитовой по делу о вымогательстве у Промсвязьбанка до 7 ноября, — говорится в публикации.

По данным Telegram-канала Ксении Собчак «Кровавая барыня», журналистка по-прежнему не признает вину и утверждает, что не совершала преступлений.

Об аресте Баязитовой стало известно 10 августа, тогда журналистку отправили в СИЗО на два месяца. Ей предъявили обвинение в вымогательстве с целью получения имущества (по пункту «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ). Вместе с ней были арестованы пиар-менеджер Чурилова и медиатехнолог Архарова. Им вменяется аналогичное преступление. Отмечалось, что всем троим грозит до 15 лет колонии.

В сентябре суд оставил Баязитову, страдающую от диабета, в СИЗО еще на месяц. Журналистка предположила, что следствие переживает за улики, которые она может уничтожить без конвоя.

Позже за нее вступились в Госдуме и в Совете Федерации. Депутат Евгений Попов предложил изменить журналистке меру пресечения из-за имеющихся у нее проблем со здоровьем. А председатель комитета СФ по конституционному законодательству Андрей Клишас возмутился из-за содержания журналистки Александры Баязитовой в клетке в зале суда и призвал депутатов Госдумы поддержать «давно внесенный» законопроект о запрете помещать подозреваемых, обвиняемых или подсудимых в защитные кабины в залах суда, если они не обвиняются в терроризме или насильственных действиях.