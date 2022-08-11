В Госдуме предложили смягчить наказание для Баязитовой Депутат Госдумы Попов предложил смягчить наказание для Баязитовой

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Александра Баязитова

В том случае, если у журналистки Александры Баязитовой будут выявлены проблемы со здоровьем, следует рассмотреть вопрос о замене меры пресечения, заявил депутат Госдумы Евгений Попов в беседе с РИА Новости. По его словам, предполагаемое преступление Баязитовой носит ненасильственный характер, а потому это будет гуманным поступком.

Если она действительно нездорова и находится в уязвимом состоянии по здоровью, то вполне можно было бы рассмотреть вопрос, на мой взгляд, о замене меры пресечения. Преступление не насильственное (если оно совершено), и насколько я понимаю, статья и так суровая, по ней может до 15 лет грозить, тем не менее, зачем человека держать под стражей до суда, — поделился мыслями Попов.

Также он подчеркнул, что на данный момент правоохранительные органы не предоставили никаких вменяемых доказательств виновности Баязитовой, а соответственно нет причин для ее содержания под стражей.

Журналистке Life.ru Александре Баязитовой грозит до 15 лет колонии по делу о вымогательстве. Следствие считает, что Баязитова требовала деньги у Промсвязьбанка, взамен обещая не публиковать о нем негативную информацию. Она будет находиться в следственном изоляторе до 7 октября.

Сама Баязитова свою вину отрицает и уточняет, что она «всего лишь писала тексты для разных ресурсов» в качестве фрилансера.