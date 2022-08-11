«Порочная практика»: сенатор упрекнул Госдуму за Баязитову в клетке Сенатор Клишас раскритиковал Госдуму за содержание Баязитовой в клетке в зале суда

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Журналистка Александра Баязитова, обвиняемая в вымогательстве без причинения тяжкого вреда здоровью потерпевшего, на заседании Кузьминского суда города Москвы

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас в своем Telegram-канале возмутился из-за содержания журналистки Александры Баязитовой в клетке в зале суда. Сенатор призвал депутатов Госдумы поддержать «давно внесенный» законопроект о запрете помещать подозреваемых, обвиняемых или подсудимых в защитные кабины в залах суда, если они не обвиняются в терроризме или насильственных действиях.

Человека нельзя держать в клетке в зале суда, тем более, что на данный момент вина его не доказана. Обвинение не связано с терроризмом или актами насилия. Совет Федерации последовательно отстаивает эту позицию. <...>Поддержите сенаторов, запретите эту порочную практику, — написал Клишас.

Он также подчеркнул, что председатель СФ Валентина Матвиенко неоднократно выступала с требованием рассмотреть этот законопроект. Сенатор выразил надежду, что в ближайшее время депутаты ГД обратят на это внимание.

Журналистке Life.ru Александре Баязитовой грозит до 15 лет колонии по делу о вымогательстве. Следствие считает, что она требовала деньги у Промсвязьбанка, взамен обещая не публиковать о нем негативную информацию. Баязитова будет находиться в следственном изоляторе до 7 октября.

Сама Баязитова вину не признает и уточняет, что она «всего лишь писала тексты для разных ресурсов» в качестве фрилансера.

Ранее депутат Госдумы Евгений Попов предложил смягчить Баязитовой меру пресечения в случае, если у нее будут выявлены проблемы со здоровьем. По его словам, предполагаемое преступление журналистки носит ненасильственный характер, а потому это будет гуманным решением.