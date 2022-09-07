Обвиняемую в вымогательстве журналистку Баязитову оставили в СИЗО

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Журналистка Александра Баязитова, обвиняемая в вымогательстве

Московский городской суд оставил в СИЗО журналистку Александру Баязитову, арестованную по обвинению в мошенничестве. Как сообщает Baza, блогеру предстоит еще месяц находиться в СИЗО № 6, где, по словам женщины, она изолирована в камере для особо опасных преступников.

В СИЗО № 6 я изолирована в камере для особо опасных преступников. Это, конечно, лестно, ведь следствие даже [журналиста Ивана] Голунова не считало особо опасным. Конечно, историй у меня теперь много, такое ощущение, что я попала в рай для журналистов, — сказала Баязитова.

Журналистка предположила, что следствие и прокуратура думают, что она «скроется без конвоя». Причину такой «тревоги» она не понимает, ведь у нее есть ряд болезней. Кроме того, Баязитова напомнила, что добровольно открыла дверь и добровольно поехала на допрос.

Следствие настаивает, что без конвоя я продолжу преступную деятельность. Меня обвиняют в шантаже «Промсвязьбанка», и я не очень понимаю, как я могу их продолжать шантажировать, если я вообще их не шантажировала, — подчеркнула журналистка.

По словам Баязитовой, следствие считает, что без конвоя, та уничтожит улики. В то же время журналистка отмечает, что доказательствами ее вины служат переписки, а всю технику с ними у нее изъяли.

Баязитова также рассказала, что в течение месяца никаких новых свидетелей в деле не появилось. Из тех документов, которые журналистка видела, там нет пострадавших и потерпевших. Она добавила, что слышала, что человек, который написал заявление в полицию, уехал за границу.

В середине августа журналистку отправили в СИЗО на два месяца. Ей предъявили обвинение в вымогательстве с целью получения имущества (по пункту «б» части 3 статьи 163 УК РФ). Вместе с ней были арестованы пиар-менеджер Инна Чурилова и медиатехнолог Ольга Архарова. Им вменяется аналогичное преступление. Журналистке, пиар-менеджеру и медиатехнологу грозит до 15 лет колонии.