Королевская семья Британии: последние новости, Уильям разругался с Миддлтон

Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Принц Уильям

Принц Уильям поссорился со своей супругой Кейт Миддлтон и поставил ей ультиматум насчет будущего их старшего сына принца Джорджа, а принц Гарри рассказал, за что его никогда не простит отец король Великобритании Карл III. Какие еще последние новости о королевской семье известны сегодня, 10 июля?

Что известно о ссоре принца Уильяма и Кейт Миддлтон

Принц Уильям и Кейт Миддлтон обсуждали поступление сына принца Джорджа в новое учебное заведение, и обычный разговор перерос в серьезный конфликт, сообщает The Mirror. По данным источника, несмотря на болезнь принцессы Уэльской, ее супруг решил не подбирать слов и принял решение насчет будущего наследника, не спрашивая мнения жены.

«Он в ультимативной форме заявил Кейт, что Джордж будет поступать в Итон», — пишет The Mirror.

Принцесса категорически против отправки Джорджа в престижную школу-интернат для мальчиков. Причиной тому стало то, что в своей первой школе-интернате Даун Хаус она подвергалась «ужасной травле», объяснил источник издания.

«Кейт не может вынести мысли о том, что Джордж будет через это проходить Кейт считает, что отправка Джорджа в такое чопорное аристократическое учебное заведение противоречит всем их попыткам модернизировать монархию», — рассказал инсайдер.

Несмотря на свою позицию, Миддлтон пришлось уступить мужу, и он выиграл этот спор, добавил источник.

Что Кейт Миддлтон запрещает няне своих детей

В воспитании детей Кейт Миддлтон и принцу Уильяму помогает няня Мария Боррало, которая работает в их семье с момента появления первого ребенка — принца Джорджа. Женщина окончила престижное учебное заведение Norland College, где готовят помощников для обеспеченных и аристократических семей Великобритании.

После того, как Мария Боррало вошла в семью принца и принцессы Уэльских, ей был озвучен ряд правил. В частности, слово «малыши» в обращении с наследниками принца Уильяма находится под запретом, пишет OK. Считается, что его использование — это неуважение, которое своего рода «убивает индивидуальность». Няня должна обращаться к детям по именам.

Фото: I-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press Кейт Миддлтон

За что Карл III и принц Уильям не простят принца Гарри

Принц Гарри заявил, что есть вещи, за которые его никогда не простят отец король Великобритании Карл III и старший брат принц Уильям, пишет The Mirror. Герцог Сассекский признался, что у него есть много информации о жизни членов королевской семьи, и он мог бы выпустить сразу две части мемуаров, однако решил вырезать некоторые откровения из книги, чтобы избежать необратимых последствий.

«Это могли бы быть две книги, если уж на то пошло. И самым трудным было убрать все лишнее. Есть вещи, которые произошли, особенно между мной и моим братом, и в некоторой степени между мной и моим отцом, о которых я просто не хочу, чтобы узнал весь мир. Потому что я не думаю, что они когда-нибудь простят меня», — отметил Гарри.

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