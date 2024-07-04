Стало известно, как Гарри и Меган «добили» Елизавету II и ускорили ее уход OK: Гарри и Меган нанесли горькую обиду Елизавету II, назвав дочь ее именем

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Меган Маркл и принц Гарри

Эксперт по королевской семье и писатель Роберт Хардман рассказал, что принц Гарри и его жена Меган Маркл нанесли много обид королеве Елизавете II. По его словам, из-за них она пережила огромный стресс и, вероятно, ушла из жизни раньше, чем могла. Последним ударом стало то, что Гарри и Меган назвали свою дочь в честь королевы, передает журнал OK.

Говоря о наследнице, они уточнили, что Елизавета II дала разрешение на то, чтобы их дочь носила ее имя. Однако в действительно ее даже не спросили. Сама королева никогда не выносила свою обиду на публику, однако пережить эту ситуацию оказалось для нее непосильной задачей.

Я не владею дворцами, я не владею картинами, единственное, чем я владею, — это мое имя. А теперь они забрали и это, — говорила покойная Елизавета II.

Известно, что принц Гарри и Меган Маркл назвали свою дочь Лилибет. Оно считалось «домашним» именем королевы.

Ранее сообщалось, что 73-летняя сестра короля Карла III принцесса Анна попала в больницу в результате «незначительных травм и сотрясения мозга» в поместье Гэткомб-Парк, где, как полагают, ее ударила лошадь. В связи с этим старший член королевской семьи вынужден будет пропустить несколько официальных мероприятий, включая банкет в честь государственного визита в Японию и визит в Канаду.