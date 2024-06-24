Британская принцесса Анна попала в больницу после конной прогулки Daily Mail: принцесса Анна попала в больницу после прогулки с лошадьми

Фото: IMAGO/Stian Lysberg Solum/Global Look Press

Принцесса Анна

73-летняя сестра короля Карла III принцесса Анна попала в больницу в результате «незначительных травм и сотрясения мозга» в поместье Гэткомб-Парк, где, как полагают, ее ударила лошадь, пишет Daily Mail. В связи с этим старший член королевской семьи вынужден будет пропустить несколько официальных мероприятий, включая банкет в честь государственного визита в Японию и визит в Канаду.

Уточняется, что принцесса Анна получила травму во время вечерней прогулки с лошадьми: полученные ею ранения головы заставляют предполагать, что они были получены от удара копытом или головой лошади. Однако из-за сотрясения мозга, которое получила принцесса, точные детали происшествия на данный момент установить невозможно. Премьер-министр Британии Риши Сунак и лидер Лейбористской партии сэр Кейр Стармер пожелали старшему члену королевской семьи скорейшего выздоровления.

Ранее сын короля Карла III принц Уильям был признан самым любимым членом королевской семьи в Великобритании. Популярность наследника британского престола составила 74%, тогда как его отцу доверяют всего 60% опрошенных. Карл III занял лишь четвертую строчку в рейтинге. За принцем Уильямом следуют дочь королевы Елизаветы II принцесса Анна и Кейт Миддлтон. Они заняли второе и третье места в списке самых популярных людей королевства. Самые низкие рейтинги доверия у принца Гарри и Меган Маркл (24%) и среднего брата Карла III принца Эндрю (6%), у всех троих отрицательный рейтинг выше положительного, говорится в опросе.