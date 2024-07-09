Израиль, драки с «Тутси», перелом: где сейчас певица Анастасия Крайнова

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Анастасия Крайнова

Певица Анастасия Крайнова прославилась как участница группы «Тутси». Как сейчас складывается карьера и личная жизнь артистки, какие последние новости выходили о ней?

Чем известна Крайнова

Анастасия Крайнова родилась 4 августа 1983 года в городе Гвардейске в Калининградской области. Окончила продюсерский факультет Гнесинки.

В 16 лет Крайнова прошла отбор в третий сезон «Фабрики звезд», однако быстро покинула шоу. Позднее музыкальный продюсер Виктор Дробыш пригласил ее стать одной из солисток группы «Тутси». Успех коллективу принес первый трек «Самый-самый», за который участницы получили премию «Золотой граммофон».

В 2010 году Крайнова покинула группу, начала сольную карьеру и стала работать диджеем.

В 2019 году исполнительница отказалась вновь войти в состав группы «Тутси», которую реорганизовал Дробыш.

В 2023 году Крайнова приняла участие в шоу «Ну-ка, все вместе» в качестве судьи.

Что известно о личной жизни Крайновой

Анастасия Крайнова состояла в отношениях с актером Александром Носиком. Слухи об их романе впервые появились в 2016 году, когда артист официально состоял в браке с продюсером Ольгой фон Зингер, однако исполнительница утверждала, что он на тот момент уже не жил с супругой.

«У нас были отношения, но встречались мы не очень долго. На самом деле тогда он уже не жил с женой, они просто не были разведены. И все — началось! „Как она могла увести мужика из семьи!“ Хотя у меня принцип — не встречаться с женатиками. Мы не хотели афишировать наши отношения, но нас поймали — и понеслось», — рассказывала Крайнова в интервью Соне Кузьминой.

По словам певицы, у Носика из-за их романа появились проблемы на работе, и он начал избегать ее после расставания.

«Саша потом подошел и признался, что у него возникли серьезные проблемы на работе из-за нашей истории. Я была в шоке. А он попросил меня не обижаться. На меня вся эта ситуация негативно не повлияла. Ну были отношения и были, что тут такого?!» — делилась Крайнова.

В марте 2024 года артистка призналась, что сейчас одинока.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Анастасия Крайнова

Что известно о конфликтах Крайновой с группой «Тутси»

Анастасия Крайнова покинула группу «Тутси» на фоне начавшихся скандалов с коллегами, в частности с певицей Ириной Ортман. По ее словам, возникла ситуация, когда каждой «наговаривали лишнее и настраивали против друг друга».

«В нашей жизни было много чего с Ириной. И драки, и склоки. Бывало, что мы даже не разговаривали с ней на гастролях, но все это оставляли за кулисами», — рассказала она KP.RU.

В очередной раз конфликт между певицами произошел в 2023 году, когда Ортман заявила, что Крайнова не имеет права петь хиты коллектива и пригрозила ей судами.

«То, что Ирина решила мне как-то запретить петь их, угрожая судами, мне от этого смешно. Она не является правообладателем этих песен. Ну это примерно так же, если я решу запретить петь Алле Пугачевой ее песни», — отметила артистка.

Чем сейчас занимается Крайнова

Анастасия Крайнова в 2024 году стала участницей проекта «Выживалити». В шоу она за миллион рублей согласилась стать «кротом», за что позднее была раскритикована участниками команды.

«Не забывайте, что это шоу! И пришла я в самый жесткий проект на российском телевидении, чтобы не друзей искать!» — прокомментировала она свое решение в соцсетях.

Участие в экстремальном реалити также обернулось для Крайновой переломом ребра. На настоящий момент она восстановилась и вернулась к работе. Исполнительница продолжает записывать песни и давать сольные концерты по России и зарубежью. В мае у нее состоялось выступление в Хайфе. Фотографиями, сделанными в Израиле, артистка делилась в личном блоге.

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