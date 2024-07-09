Шоу Малахова, мысли об эмиграции, концерты: где сейчас певица Лена Василек

Фото: Natalya Loginova/Russian Look/Global Look Press

Елена Василек в 2006 году

Певица Лена Василек прославилась благодаря работе в группе «Белый день». Как она живет сейчас, где выступает, что известно о ее личной жизни?

Чем известна Василек

Елена Василек (Верховская) родилась 29 марта 1970 года в Москве. После получения аттестата Верховская стала студенткой музыкального института им. Ипполитова-Иванова.

В студенческие годы Василек познакомилась с начинающим баянистом Валерием Семиным. Влюбленные узаконили отношения и создали группу «Белый день».

Когда в родной стране стало трудно с заработками, артисты уехали строить карьеру за границу. Во время гастролей по Италии коллектив позвали на музыкальный конкурс, где он занял первое место. Тогда профессиональные продюсеры предложили им контракт. Группа согласилась и с того времени объездила с концертами весь мир.

Спустя время Василек начала также строить сольную карьеру. В 2011 году она записала свой первый альбом «Деревенька».

Что известно о личной жизни Василек

Лена Василек более 20 лет прожила в браке с Валерием Семиным. Пара развелась в 2012 году. Семин называл причиной сложный характер супруги, а Василек рассказывала об изменах мужа.

На протяжении нескольких лет артисты решали имущественные вопросы через суд. В 2016 году Семин отсудил у экс-жены право на бренд «Белый день».

У музыкантов есть сын Иван.

«Ваня не поет. Но зато прекрасно читает стихи. Он с детства участвует во всех конкурсах чтецов, и там, где есть Ваня, остальным нечего делать — он всегда занимает первые места. Вообще, сын хотел стать актером, но мы решили, что для начала нужно получить какое-то серьезное образование, тем более что он обладает феноменальной памятью: ему с легкостью даются языки — сын в совершенстве владеет английским и итальянским. Плюс у него отлично поставленная речь. Ваня учился на факультете международных отношений в Российском гуманитарном университете. В идеале мне хотелось бы видеть его журналистом-международником или дипломатом», — делилась Василек.

Чем сейчас занимается Василек

Лена Василек продолжает творческую деятельность.

В 2023 году она впервые за долгое время встретилась с бывшим супругом Валерием Семиным в рамках программы Андрея Малахова «Привет, Андрей!». В студии артисты вместе исполнили песню «Галина».

В ближайшее время концерты Василек состоятся в Коломне (22 сентября), Чехове (27 сентября), Орехово-Зуево (28 сентября), Воронеже (2 октября), Кирове (12 октября) и Минске (28 ноября).

«Была у меня когда-то такая мысль — вот выйду на пенсию, уеду в Италию и буду там жить на берегу моря. Вообще, итальянцы очень похожи на нас — такие же темпераментные, любят веселиться и не любят работать. Мы очень схожи по душевной организации, наверное, поэтому русских так любят в Италии. Но с возрастом эти мечты развеялись, наши края греют меня больше. А вдруг границы закроют, и я не смогу в Воронеж ездить? Поэтому море морем, но нас и здесь неплохо кормят», — рассуждала она.

Тему спецоперации певица не комментировала.

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