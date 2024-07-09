Хотел покинуть РФ и сменил фамилию: как живет единственный сын Виктора Цоя

Фото: Никеричев Андрей/АГН «Москва»

Александр Цой

Александр Цой — единственный сын лидера группы «Кино» Виктора Цоя. Чем он занимается, как живет, что говорил об отце?

Что Цой говорил об отце

Александр Цой родился 26 июня 1985 года в Санкт-Петербурге. Виктор Цой умер, когда сыну было пять лет, поэтому мальчика воспитывал его отчим Александр Аксенов.

«У меня остались только смутные отрывки воспоминаний. Детские визуальные впечатления, которые сложно выразить словами. Мама и родственники, конечно, что-то рассказывали о нем, но только под настроение. Не было программы по изучению его биографии. Вообще, мои представления об отце трудно вербализовать. Я вроде бы могу представить, каким он был человеком, но объяснить не получается. Да и сам я не уверен, что все мои представления не полная фигня. Но могу сказать вот что: мне кажется, многие люди, которые рассуждают о Викторе Цое и его творчестве, не считывают заложенной в них иронии. Там не все вещи стоит воспринимать всерьез. И песни, и образ не стоит воспринимать так уж всерьез», — делился он.

В возрасте семи лет мальчик вместе с мамой снялся в фильме «Последний герой» Алексея Учителя.

Цой-младший взял говорящую фамилию-псевдоним Молчанов, для того чтобы отделить себя от популярности отца.

«Просто так было проще жить. Фамилия привлекает внимание. До сих пор меня регулярно спрашивают: „А вы, случайно, не родственник?“ Я говорю: „Ну да“. После этого люди обычно хотят сфотографироваться. Фанаты теперь уже не атакуют, но у меня до сих пор есть проблема, чтобы сходить на кладбище к отцу. Там всегда есть люди, которые хотят выпить пива на могиле, и они, когда узнают меня, сразу хотят пообщаться. А я на кладбище хожу не для того, чтобы общаться», — рассказывал он.

Фото: Никеричев Андрей/АГН «Москва» Александр Цой

Почему Цой хотел уехать из России

Александр Цой признавался, что завидовал своим одноклассникам и простым ребятам. Чтобы быть «простым человеком», музыкант даже хотел эмигрировать.

«Я хотел эмигрировать, чтобы быть простым человеком. Вопрос даже не в том, что меня на улицах узнают. Мне просто хотелось получить свой жизненный опыт, как это делают все остальные. Прийти и устроиться на работу на кассу какого‑нибудь фуд-корта. И тебя не узнают, не спрашивают, зачем тебе работать, потом в СМИ не появляется какая‑нибудь желтая новость. К тому же я всегда был в состоянии, что должен оправдывать чьи‑то ожидания, потому что мой папа — не просто мой папа, а еще и символ, легенда и далее по списку», — объяснял Цой в интервью «Афиша Daily».

Однако артист не уехал.

«Я не уехал по той же причине: мне не хватило жизненного опыта и дисциплины, чтобы собраться и начать сначала», — отмечал он.

Чем занимается Цой

Александр Цой работал журналистом и редактором на Первом канале, играл в нескольких группах, а также занимался дизайном.

«Было бы классно иметь собственную мастерскую и ходить вымазанным масляными красками. Но сейчас такой возможности нет, так что я не пишу картины, а рисую в основном на айпаде. Делаю дизайн для сайтов, оформляю афиши, обложки, делаю моушен-дизайн. Так реализую свою потребность рисовать», — отмечал артист.

В 2022 году Цой сообщил о закрытии группы «Ронин», в составе которой работал. Теперь коллектив называется «Саша Цой». Это его сольный проект.

«У нас, видимо, нет такой традиции: чтобы под группой имелся в виду один человек. Например, есть группа Nine Inch Nails. Все знают, что, кроме Трента Резнора, в ней никто больше постоянно не играет. Но почему‑то это называется группой. А у нас группа подразумевает группу — постоянный коллектив, что в моем случае не совсем правда. Реальность такова, что это мои песни и моя музыка и я приглашаю разных музыкантов со мной сотрудничать и как‑то все это оформить и исполнить. Смена названия — отражение этой реальности», — делился он.

Помимо этого, музыкант остается гитаристом коллектива «Собаки Табака», играющего в жанре индастриал.

В мае этого года Цой представил клип на композицию «Часть меня (которой нет)». В основу видео легли архивные кадры, снятые в 1989 и 1990 годах Виктором Цоем на видеокамеру. Ранее они никогда не публиковались.

Подробности личной жизни артист не раскрывает. По данным СМИ, в 2010 году он женился на Елене Осокиной. У пары есть ребенок.

Читайте также:

«Я не верю в то, что показывают по ТВ»: где сейчас актер Андрей Свиридов

Универ, отец на Украине, советы Галкина: как живет актер Виталий Гогунский

Отъезд из РФ, жизнь в Индии, мечта о США: где сейчас актер Кирилл Нагиев