«Я не верю в то, что показывают по ТВ»: где сейчас актер Андрей Свиридов

Фото: Persona Stars/053/Legion-media.ru

Андрей Свиридов

Андрей Свиридов прославился благодаря сериалам «Универ» и «СашаТаня». В каких проектах он задействован сейчас, что известно о его личной жизни и состоянии здоровья?

Чем известен Свиридов

Андрей Свиридов родился 27 марта 1975 года в Могилеве.

В 1994 году он поступил в Университет Джорджа Вашингтона и провел там три года, выступая за местную команду. Проживая в Лос-Анджелесе, обучался в актерской школе «Беверли Хиллз Плейхаус».

Благодаря высокому росту (2,12 м) он начал карьеру в баскетболе. Свиридов — мастер спорта Белоруссии по баскетболу, двукратный чемпион СССР среди молодежи, чемпион СНГ среди молодежи, чемпион Белоруссии, победитель молодежного чемпионата Европы.

Переехав в США, он выступал за университетскую баскетбольную команду, но в 25-летнем возрасте ушел из спорта из-за травмы. После этого полтора года работал на студии Disney охранником. Благодаря этой работе Свиридов побывал на мировых премьерах, охранял звездных гостей и встречал их у лимузинов. Среди его подопечных были Дженнифер Лопес, Холли Берри, Джон Траволта и другие знаменитости.

Именно в США Свиридов впервые снялся в кино. Также он принимал участие в клипах Энрике Иглесиаса и Робби Уильямса.

«Для того чтобы сниматься в России, мне надо было уехать в Голливуд! Такое вот кино», — вспоминал актер.

Возвращение в Россию произошло благодаря актеру Андрею Краско, который пообещал ему помочь с жильем и ролями.

Свиридов снимался в картинах «Я остаюсь», «Счастливы вместе», «Русалка», «Путейцы», «Дочки-матери», «Универ», «Позвони в мою дверь», «Возьми меня с собой», «Москва, я люблю тебя!», «Побег», «Лесник», «Топтуны», «Крапленый», «СашаТаня», «Умельцы», «Гражданка Катерина», «Форс-мажор», «Триггер», «Полузащитник», «Полярный» и других. Всего в его фильмографии на данный момент 90 работ.

В 2022 году Свиридов получил еще одно образование, отучившись в РАНХиГСе.

«Да, я получил третье высшее образование, можете меня поздравить! Окончил РАНХиГС, Владимирское отделение, с красным дипломом», — рассказывал артист KP.RU.

Фото: Persona Stars/053/Legion-media.ru Андрей Свиридов

Что известно о личной жизни Свиридова

Первый раз Андрей Свиридов женился в молодости, но отношения долго не продлились — возлюбленная ушла от него после того, как он завершил карьеру баскетболиста.

Во время съемок «Универа» артист познакомился с Аполлинарией Бейлик, которая снималась в массовке. В 2014 году пара поженилась. В 2020 году стало известно, что супруги развелись.

«Наверное, их чувства просто угасли. Тяжелее развод пережил Андрей. Это только со стороны кажется, что он большой и сильный, в душе же — ранимый и чувствительный», — комментировал источник изданию StarHit.

Что известно о состоянии здоровья Свиридова

В марте этого года Telegram-канал Mash сообщил, что Андрею Свиридову провели экстренную операцию в Москве.

«Андрей Свиридов попал в больницу из-за инфицирования. Актер когда-то перенес операцию на животе, и нитка, которая осталась после снятия швов, занесла заразу. Спустя время начала гноиться в кожном покрове. Как только герой ситкомов почувствовал боль, то сразу обратился к врачам. Хирурги провели операцию под ИВЛ от нагноения и удалили причину инфекции. Помимо этого, у Свиридова есть сопутствующие патологии. Одна из них — диабет, он вынужден принимать инсулин», — говорилось в публикации.

Фото: Виктор Толочко/РИА Новости Сотрудники правоохранительных органов в Минске во время массовых беспорядков

Что Свиридов говорил о митингах

Андрей Свиридов, комментируя митинги в Белоруссии, проходящие в 2020 году, рассказывал, что «его родственники молчат».

«А мое мнение я вам не скажу. Но я не верю в то, что показывают по телевизору. Но народ встал — значит, что-то не нравится. Но я все равно не верю. Я пытаюсь мыслить логически. Как так, если до выборов все было спокойно? А на следующий день это все так организовано, все так правильно, и откуда-то появляются люди, которые так правильно провоцируют ОМОН. Это — кукольный театр», — говорил он в YouTube-шоу «PROжизнь».

При этом, по мнению Свиридова, «кукловодам нужна не Белоруссия, а Россия».

«Давайте будем честными: кукловодам Белоруссия не нужна, им нужна Россия. Это всего лишь очередная страна, чтобы подойти поближе к России. Россия — это кость в горле Америки. Эти страны — два больших пса. Тот пес рычит, а мы пытаемся быть вежливыми», — считает актер.

Что Свиридов говорил о санкциях МОК

Международный олимпийский комитет (МОК) в феврале 2022 года выпустил заявление, в котором рекомендовал отстранить россиян и белорусов от выступлений даже в нейтральном статусе.

По мнению Андрея Свиридова, со временем ситуация не изменится и не улучшится.

«Я не верю, что в скором времени ситуация изменится. Идут слоны, а моськи лают... Правит коррумпированность, предвзятость, русофобия, продажность начальства, которое управляет европейскими соревнованиями. Идет война против всего русского, люди боятся. Но кто не с нами — тот против нас. Мы сильнее. Нужно организовывать свои соревнования — не нужна нам эта Европа. И не нужно ждать, что нас пустят назад и в конце концов все встанет на свои места», — заявил актер «Газете.Ru».

Чем сейчас занимается Свиридов

Андрей Свиридов продолжает творческую деятельность.

В 2023 году он принял участие в четвертом сезоне шоу «Звезды в Африке». Помимо этого, актер снялся в лентах «Быть», «Разрешите обратиться», «Кино про бандитов», «Камера Мотор» и «Веснушка, Кипятоша и Волшебный фонарь».

В 2024 году вышел сериал «Ангелы района» с его участием. В скором времени также можно будет увидеть проекты «В потоке трех стихий», «Постучись в мою Тверь», «Детективное агентство ХРУМ, или Сказочный переполох» и «Сокровища гномов» со Свиридовым.

В мае этого года артист выпустил клип на песню «Забери меня», записанную в дуэте с BAMBI.D.

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