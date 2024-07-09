Универ, отец на Украине, советы Галкина: как живет актер Виталий Гогунский

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Виталий Гогунский

Актер Виталий Гогунский прославился благодаря сериалу «Универ». Чем он занимается, что известно о его личной жизни и политической позиции?

Чем известен Гогунский

Виталий Гогунский родился 14 июля 1978 года в Кременчуге Полтавской области.

В 2000 году он окончил Одесский национальный политехнический университет по специальности «инженер-технолог машиностроения», но по специальности не работал.

В 2001 году Гогунский поступил на эстрадное отделение Киевского государственного института культуры и искусств, однако долго там не проучился, так как был приглашен на телевидение. Сначала он работал на одном из украинских каналов, далее попал в информационную программу на «России 1».

Переехав в Москву, Гогунский решил получить актерское образование и поступил во ВГИК. Окончил его в 2007 году.

Артист снимался в картинах «Человек безвозвратный», «Медвежья охота», «Универ», «Универ. Новая общага», «СашаТаня», «Бармен», «Специалист», «Очень женские истории» и других. Всего в его фильмографии на данный момент 15 работ.

В третьем сезоне «Универа» Гогунский выступил также в качестве композитора. Его песни «Шняга шняжная» (2009) и «Про парашютистов» (2009) стали саундтреками ситкома. В 2015–2016 годах он выпустил еще несколько синглов.

В 2021 году под сценическим псевдонимом ViGO артист снял видеоклип «Барби-Бомба». Под этим именем он также записал треки «Грязные танцы», «Бронзовый закат», «Черная пума».

Гогунский принимал участие в программах «Танцы со звездами», «Главная сцена», «Новые Звезды в Африке» и других. В 2014 году он победил во втором сезоне шоу «Один в один!».

Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости Виталий Гогунский

Что известно о личной жизни Гогунского

В 2010 году модель Ирина Маирко родила Виталию Гогунскому дочь Милану, которая стала певицей и блогером. Она выступает под псевдонимом Milana Star и имеет на своем YouTube-канале более 3 млн подписчиков.

В 2013 году Гогунский и Маирко расстались. В том же году звезда «Универа» женился на своей старой подруге Анне Жюсталь, но в 2015 году они развелись.

В 2017 году актер вновь сошелся с Маирко и женился на ней, однако в 2019 году супруги объявили о разводе.

Спустя время Гогунский заявил, что не общается с дочерью из-за бывшей жены. По его словам, Маирко заблокировала его номер на телефоне наследницы и в соцсетях.

«Конечно, мне недостает общения с дочкой и того творчества, которым я занимался для нее. А Милана сейчас суперпопулярна», — признавался он.

Однако Маирко утверждала, что артист сам не хочет видеться с дочкой. Также бывшую жену Гогунского не устраивали суммы, которые он платил на содержание наследницы. В 2022 году Маирко подала к актеру иск в суд, но дело было прекращено.

Гогунский в свою очередь объяснял, что не платит алименты, так как Маирко не подавала на них после развода. Кроме того, по его словам, он оставил экс-жене бизнес, который приносит пассивный доход, а также квартиру в центре Москвы.

При этом наследница Гогунского заявляла, что отец не помогал ей.

«Сейчас мы с ним не общаемся. Он не мой продюсер. Всем занимается мама. Он не принимает никакого участия, и иногда обидно, что он присваивает наши старания себе. Говорит, что меня спродюсировал. Такого не было. Клипы, съемки, песни — все мама. Она всегда была на съемочной площадке, общалась с режиссерами, папа был продюсером колбасы. Он всегда нес только бутерброды», — говорила она YouTube-каналу «Пушка».

В 2024 году Гогунский стал появляться на светских мероприятиях в компании начинающей актрисы и психолога Екатерины Григоренко. Однако слухи о романе они не подтверждали.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости Актер Виталий Гогунский с супругой Ириной

Дружит ли Гогунский с Киркоровым

Виталий Гогунский рассказывал, что дружит с народным артистом Филиппом Киркоровым.

«Познакомились мы с Филиппом давно. В 2001 году я приехал в Москву и попал на кастинг мюзикла „Чикаго“. Прошел в двадцатку лучших, но главный хореограф-постановщик сказал, что мне не хватает профессиональных навыков и надо подучиться. Между прочим, Филипп Киркоров, запомнив, как я пел на кастинге, предложил мне пойти на вторую „Фабрику звезд“ и обещал замолвить слово перед Максом Фадеевым. Но я понял, что мне действительно не хватает школы, и поступил во ВГИК, в мастерскую Алексея Владимировича Баталова. Что касается Филиппа, то идея моего участия в шоу „Один в один!“ тоже принадлежит ему», — делился он.

Дружит ли Гогунский с Галкиным

Дочь Виталия Гогунского Милана посещала детский сад народной артистки СССР Аллы Пугачевой. Он рассказывал, что общался с Примадонной исключительно в рамках профессии, а с ее супругом юмористом Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) подружился во время съемок шоу «Один в один!».

«Он невероятно добрый и талантливый человек. И действительно один из лучших пародистов страны. Некоторые его советы мне очень помогли. Кроме того, Максим очень объективно оценивал мои выступления», — высказывался Гогунский.

При этом после отъезда супругов из России артист поменял мнение о них. По словам Гогунского, Галкин и Пугачева продали своих поклонников ради денег.

«Она променяла 100 друзей на 100 рублей. Пусть в бесславии там гниют. Вообще не жалко», — считает он.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Алла Пугачева и Максим Галкин

Что Гогунский говорил о спецоперации

Виталий Гогунский родился на Украине, однако он поддерживает проведение спецоперации. Звезда «Универа» посещал госпитали, где проходят реабилитацию участники СВО, и давал концерты в поддержку военнослужащих.

В 2022 году Гогунский также выпустил патриотическую композицию «Россия».

Артист рассказывал, что его отец живет на Украине, где «стал жертвой информационной пропаганды».

«Мне не удалось наладить отношения с отцом. И знаете, мало кто там сохранил адекватное восприятие россиян. Они восемь лет под информационным колпаком, им твердят, что на них напали оккупанты и мародеры», — жаловался он РИА Новости.

При этом мама актера живет в России и поддерживает позицию сына. Сам Гогунский не ездил на Украину с 2014 года.

В июне 2024 года появилась информация о том, что украинские спецслужбы завели уголовное дело против Гогунского. Его обвинили в оправдании действий России и коллаборационизме, а также в пропаганде.

Почему Гогунского не пустили в Грузию

В августе 2023 года пограничники не пустили Виталия Гогунского в Грузию, когда он прилетел в тбилисский аэропорт.

«Говорят, будет слишком большой резонанс, если мы вас пропустим», — комментировал он.

По мнению Гогунского, ему не разрешили въезд из-за того, что некоторое время назад он посещал Абхазию.

Директор артиста Табриз Шахиди также сообщил, что решение власти Грузии приняли по политическим причинам. Гогунскому предстояло участвовать в съемках проекта в Грузии, однако он не смог выйти в город.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Виталий Гогунский

Чем сейчас занимается Гогунский

Виталий Гогунский продолжает творческую деятельность. Он задействован в спектакле «Брачная ночь втроем».

В 2023 году актер снялся в комедии «Иван Васильевич меняет все». В 2024 году вышел сериал «Универ. 13 лет спустя» с его участием.

«Когда продюсер Вячеслав Дусмухаметов позвонил мне и сказал: „Вернись, Кузя станет олигархом“, я сразу согласился. Играть героя, который так вырос, для меня настоящий подарок», — рассказывал артист.

В скором времени также выйдет проект «Универ. Молодые» с Гогунским.

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