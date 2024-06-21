Звезду «Универа» грозятся отправить за решетку на 12 лет На Украине возбудили дело против звезды «Универа» Виталия Гогунского

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Виталий Гогунский

Украинские спецслужбы завели уголовное дело против актера Виталия Гогунского, известного зрителям по сериалу «Универ». Артиста обвиняют в оправдании действий России, коллаборационизме и пропаганде, сообщает управление Службы безопасности Украины по Волынской области в Facebook (деятельность в РФ запрещена).

Уроженцу города Кременчуга Полтавской области грозит до 12 лет тюрьмы. Сам Гогунский пока никак не комментировал обвинение в свой адрес.

Ранее Гогунский рассказывал, что вернулся к съемкам сериала после того, как услышал, что его персонаж станет олигархом. «Карьерный рост» ему пообещал продюсер Вячеслав Дусмухаметов. Он также признался, что играть героя, который так вырос, стало дня него подарком. Недавно вышел последний эпизод, в котором Кузя упомянул, что собирается отыскать Аллочку, свою первую любовь.

При этом актриса Мария Кожевникова считает маловероятным свое участие в продолжении спин-оффа легендарного сериала «Универ», однако отметила, что готова сняться с некоторыми коллегами по цеху: Гогунским, Рубцовой и Гайдуляном. Сейчас женщина занимается воспитанием четверых детей, последний из которых появился на свет в сентябре прошлого года.