Отъезд из РФ, жизнь в Индии, мечта о США: где сейчас актер Кирилл Нагиев

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актер Дмитрий Нагиев с сыном актером Кириллом Нагиевым

Кирилл Нагиев — сын актера Дмитрия Нагиева. Чем он занимается, как живет, что известно о его личной жизни?

Чем известен Нагиев

Кирилл Нагиев родился 31 августа 1989 года в Санкт-Петербурге в семье актера Дмитрия Нагиева и ведущей радиостанции «Европа Плюс» Алисы Шер.

В 2007 году он стал студентом Школы-студии МХАТ, но, проучившись там два года, перевелся в Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства. Окончил ее в 2011 году.

Нагиев снимался в картинах «Папины дочки», «Весельчаки», «Интерны», «Основная версия», «Бежать», «Анечка», «Дело следователя Никитина», «Принц Сибири», «Молот», «Холоп», «Училки в законе», «257 причин, чтобы жить», «ЧУМА!», «The Tелки» и других.

Всего в его фильмографии более 40 работ.

Что известно о личной жизни Нагиева

С 2010 года Кирилл Нагиев состоит в отношениях с графическим дизайнером Юлией Мельниковой.

«В девушках мне не нравится отсутствие чувства юмора. Серьезность. Безвкусица. Четкого внешнего типажа у меня нет. Гораздо важнее — общий фундамент. Надо, чтобы мы в детстве смотрели одни и те же фильмы», — делился он.

В 2023 году Дмитрий Нагиев рассказал, что у его сына родился ребенок.

«Я был неважнецким отцом, а как дед — вообще. Мне просто важно, чтобы дети росли», — сообщил артист.

Что известно о похудении Нагиева

В 23-летнем возрасте Кирилл Нагиев весил 130 кг, поскольку слишком налегал на фастфуд.

«В какой-то момент я устал от театра. Тогда я весил 130 кг и не понимал, кого я могу играть», — признавался он.

Тогда Нагиев купил собаку и ежедневно стал гулять с ней. Затем актер уехал в Индию, где начал заниматься скайсерфингом.

«Я бросил все и уехал в Индию на год. Просто с рюкзаком и палкой обошел Гималаи, Джайпур, Дели — все. Я пересекал Индию раз семь на поездах. Невероятное количество впечатлений. И, вернувшись сюда, я как-то обрел уверенность в себе», — рассказывал Нагиев.

В итоге ему удалось скинуть 40 кг.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Актер Дмитрий Нагиев с сыном актером Кириллом Нагиевым

Что Нагиев говорил о съемках в США

Кирилл Нагиев признавался, что если бы ему предложили съемки в Голливуде, то он был бы «супер за», однако, по его мнению, он там «никому не нужен».

«Если бы предложили, то, конечно, я был бы супер за. Но кому я там нужен?» — говорил актер в интервью Лауре Джугелии.

Чем сейчас занимается Нагиев

Кирилл Нагиев продолжает творческую деятельность. Он задействован в спектаклях «Валентин и Валентина», «Сотворившая чудо», «Ревизор» и «Бесы».

В 2023 году актер снялся в картинах «Холоп — 2», «Иные» и «Короче, план такой». В скором времени также выйдут ленты «Декабрь» и «Чужие деньги» с его участием.

Артист отмечал, что ему интересно работать в иммерсивном театре, поскольку он сочетает в себе классические постановки и элементы кино.

«Киноактер никак не сравнится с театральным. Это диаметрально противоположные профессии. Профессия артиста иммерсивного театра находится на стыке этих двух. Такое ощущение, что ты не в театре, а на съемочной площадке, где дубль идет три часа. Нет антракта, тебе ни остановиться, ни вдохнуть, ни выйти. Таких ощущений нет больше нигде. Для меня это самый большой кайф иммерсивного театра и причина, почему я из года в год хочу и буду работать именно там. Только работая в „ВЕРНУВШИХСЯ“ или в „Безликих“, я себе стал повторять: „Лучшая работа в мире!“» — объяснял он KudaGo.

Тему спецоперации Нагиев не комментировал.

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