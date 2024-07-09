«Крокус», защита Ахеджаковой, слова об СВО: где сейчас Мария Миронова

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Мария Миронова

Народная артистка России Мария Миронова продолжает творческую деятельность. Что известно о ее личной жизни и позиции по спецоперации?

Чем известна Миронова

Мария Миронова родилась 28 мая 1973 года в Москве в семье народных артистов РСФСР Андрея Миронова и Екатерины Градовой. Училась в театральном училище им. Щукина, но после рождения сына в 1993 году перевелась во ВГИК.

Миронова снималась в картинах «Семнадцать мгновений весны», «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна», «Русский бунт», «Свадьба», «Олигарх», «Посылка с Марса», «Дневной дозор», «Гибель Империи», «9 месяцев», «Качели», «Робинзон», «Тройная жизнь», «Три мушкетера», «Крик совы», «Родина», «Преступление», «Доктор Рихтер», «Холоп», «Небо», «Родитель», «Кукольник» и других.

Всего в ее фильмографии более 70 работ.

Что известно о личной жизни Мироновой

Первым мужем Марии Мироновой был медиаменеджер Игорь Удалов. В браке родился сын Андрей.

Вторым супругом актрисы был политик Дмитрий Клюков.

Также Миронова состояла в отношениях с сыном народной артистки России Любови Полищук Алексеем Макаровым. По данным СМИ, влюбленные были расписаны, но Миронова эту информацию отрицала.

СМИ сообщали, что сейчас Миронова замужем за актером Андреем Сорокой, который младше ее на 19 лет. В 2019 году, в 46-летнем возрасте, актриса стала мамой второй раз — у нее родился сын Федор. При этом Миронова опровергла информацию об отношениях с Сорокой.

«Мой муж — директор по развитию крупной компании, которая очень известна на офтальмологическом рынке. Я всю жизнь не любила личное выставлять, и у меня в семье никто этого не любит, сын Андрей, кстати, тоже. Никто не хочет себя демонстрировать», — говорила она.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Актриса Мария Миронова с сыном актером Андреем Мироновым

Что Миронова говорила о спецоперации

Мария Миронова заявляла, что не может предать или оставить родину, однако она уважительно относится и к людям из других стран.

«Я родилась в России, тут родились мои дети, тут могилы моих родителей. Для меня это место — особенное, место моей силы. Но я глубоко уважаю других людей, и их миллионы и миллиарды, которые родились в других местах и странах. Я плачу, потому что не могу разделить! Я не могу сказать, что одни „достойны“, а другие — нет... Как мне кажется, важно сейчас только одно — оставаться людьми. Не уничтожать своим „мнением“ ближнего своего», — высказывалась актриса.

При этом Миронова открыто не говорила свое мнение о спецоперации. На вопрос подписчиков о ее нежелании комментировать происходящие события она отреагировала эмоционально.

«Я не молчу. Я плачу от безысходности. Я сказала одной из первых. И не один раз. Не хотят видеть и слышать. Когда захотят, думаю, уже будет поздно», — объясняла Миронова.

Почему Миронова поддерживала Ахеджакову

Мария Миронова в 2023 году встала на защиту народной артистки РФ Лии Ахеджаковой, которая активно критикует спецоперацию и действия российских властей.

«Лия Меджидовна — удивительный человек. Мне не нравится то, что пытаются обижать и даже травить Ахеджакову. Она и другие советские артисты — наша история, и плевать в этот колодец, я считаю, неправильно. Что бы ни говорил человек, какую бы точку зрения он ни озвучил — мы должны уважать и почитать его. Это чувство такта, которое, к сожалению, многими утеряно», — заявляла она.

Также актриса рассказывала, что продолжает поддерживать связь с коллегами, которые уехали из России после начала СВО.

«Они за границей живут очень по-разному. Нельзя говорить однозначно, потому что это судьба каждого человека, его выбор. Только время рассудит, правильно ли поступили люди, которые уехали из России. Я очень люблю свою страну. И не считаю, что те люди, которые с чем-то не соглашаются, ее не любят», — говорила Миронова.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Лия Ахеджакова

Что Миронова говорила о теракте в «Крокусе»

Мария Миронова рассказывала, что 22 марта находилась неподалеку от «Крокуса», когда там случился теракт. По словам актрисы, «она могла быть там».

«Ведь мы могли бы быть там!.. Мы уехали с сыном из соседнего „Вегаса“ за 1,5 часа до этой трагедии... Он так хотел пойти в игровую комнату, но я почему-то его увезла», — сообщила она.

Чем сейчас занимается Миронова

Мария Миронова продолжает творческую деятельность. Она задействована в постановках Woman и «Шут Балакирев».

В 2023 году артистка снялась в картинах «Холоп-2», «Гид и большие соблазны», «Сама виновата?», «Загадай любовь» и «Осьминог».

В 2024 году вышли сериалы «Постучись в мою дверь в Москве» и «Беспринципные чтения. Истории про мам» с ее участием. В скором времени также можно будет увидеть проекты «Роднина» и «Берлинская жара» с Мироновой.

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