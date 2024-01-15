Кинокритик раскрыл секрет популярности «Холопа-2» Кинокритик Шнейдеров: высокие сборы «Холопа-2» связаны с отсутствием конкуренции

Фото: Централ Партнершип

Кадр из фильма «Холоп-2»

Рекордные сборы российских кинотеатров от проката фильма «Холоп-2» связаны с отсутствием у этой картины достойных конкурентов, заявил в беседе с НСН кинокритик Давид Шнейдеров. Он назвал сложившуюся ситуацию «своеобразным выстрелом в голову».

В кинотеатрах сейчас идет два с половиной фильма: «Холоп-2» и «Бременские музыканты», смотреть больше нечего. <...> Так что их успех неудивителен. Такая политика кинотеатров — это своеобразный выстрел в голову. Приличного кино в прокате нет, поэтому такие сборы, — пояснил эксперт.

Он назвал новую часть «Холопа» результатом работы продюсеров, которые после успеха первого фильма решили не изобретать ничего нового. Шнейдеров также предположил, что вслед за «Холопом-2» выйдет и третья часть.

По данным за первую половину января, комедия Клима Шипенко «Холоп-2» собрала в прокате более 3,1 млрд рублей, обойдя первую часть (сборы 3,082 млрд рублей) и выйдя на второе место в списке самых кассовых российских фильмов вслед за «Чебурашкой» (6,7 млрд рублей). При этом сборы фильма «Бременские музыканты» составляют 2,3 млрд рублей, а «Три богатыря и Пуп Земли» — 879 млн рублей.

Ранее министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила, что российские кинотеатры за время новогодних каникул посетили 14,8 млн человек. Кассовые сборы за первые две недели января составили 5,8 млрд рублей, что на 1,3 млрд больше, чем в прошлом году.