Телохранителя Гену из «Универа» госпитализировали Mash: актера Андрея Свиридова госпитализировали в Москве из-за инфицирования

Фото: Социальные сети

Андрей Свиридов

Telegram-канал Mash сообщил, что актер Андрей Свиридов, сыгравший телохранителя Гену в сериалах «СашаТаня» и «Универ», попал в больницу в Москве. Согласно его информации, артиста экстренно госпитализировали из-за инфицирования.

Как уточнил канал, Свиридова уже прооперировали. По его сведениям, до этого актер перенес операцию на животе, после которой у него началось заражение из-за нитки, оставшейся после снятия швов. Канал добавил, что как только артист почувствовал боль, он сразу обратился в больницу.

Согласно сведениям Mash, Свиридова подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, после чего врачи провели ему операцию от нагноения, устранив причину инфекции. Канал отметил, что актер также страдает от диабета, из-за которого ему приходится принимать инсулин.

Ранее сын заслуженной артистки РСФСР Светланы Светличной Алексей Ивашов сообщил о ее госпитализации в Москве. Он признался, что ничего не знает о ее состоянии. По информации СМИ, у актрисы, известной по роли соблазнительницы Анны Сергеевны в «Бриллиантовой руке», диагностировали острый инфаркт миокарда. Уточнялось, что состояние Светличной ухудшилось на днях, она перестала ходить.