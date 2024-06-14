«Никогда больше не поеду»: Лена Катина о шоу «Звезды в Африке» Лена Катина: в реалити-шоу «Звезды в Африке» все было слишком непредсказуемо

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Лена Катина с семьей

Бывшая участница российской группы «Тату» Лена Катина рассказала корреспонденту NEWS.ru на Премии МУЗ-ТВ, что никогда больше не будет участвовать в реалити-шоу, поскольку это не подходит ее характеру. По ее словам, у нее был неудачный опыт в программе «Звезды в Африке».

Самое тяжелое в этом шоу было для меня то, что я — «гиперконтролер», а в Африке ничего не контролируешь, ничего не можешь спрогнозировать. Это состояние неизвестности меня просто убивает, — заявила она.

Отмечается, что Катина появилась на Премии МУЗ-ТВ с супругом-миллионером, переболевшим онкологией, и двумя детьми. Девушка заявила, что совсем скоро вернется на сцену после декрета.

Ранее продюсер Павел Рудченко заявил, что популярность группы «Тату» во всем мире была непосредственной заслугой агента Ивана Шаповалова, который продумал все ходы. По его словам, Шаповалов сыграл на скандальных образах Юлии Волковой и Лены Катиной, что сейчас на Западе восхваляется. Рудченко назвал продюсера «Тату» гениальным пиарщиком, благодаря которому случился колоссальный взлет молодых артисток.

Музыкальный критик, продюсер Евгений Бабичев заявил, что участницы группы «Тату» получили по 10 миллионов рублей за 15-минутное выступление в Минске. Он отметил, что девушки сейчас не являются топовыми артистками.