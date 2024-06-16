Шоу Малахова, слова об СВО, роль Сталина: где сейчас певец Валерий Семин

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Валерий Семин

Заслуженный артист России Валерий Семин продолжает творческую деятельность. Где он выступит в ближайшее время, что известно о его личной жизни?

Чем известен Семин

Валерий Семин родился 19 мая 1966 года в Сызрани. Окончил Сызранское музыкальное училище.

Во время службы в армии он попал в Ансамбль песни и пляски ракетных войск стратегического назначения. Семин выступал с концертами перед советскими солдатами в Афганистане.

Демобилизовавшись, он поступил в музыкальное училище им. Гнесиных. После окончания учебного заведения Семин вместе с певицей Еленой Верховской (Леной Василек) создал коллектив «Белый день». Он по сей день является руководителем, баянистом, аранжировщиком и музыкантом группы.

Помимо этого, Семин снимался в кино. Его можно увидеть в картинах «Классик», «Свадьба» и «Олигарх».

Что известно о личной жизни Семина

Валерий Семин более 20 лет прожил в браке с Леной Василек. В браке родился сын Иван.

В 2012 году пара развелась. Семин называл причиной сложный характер жены, а Василек рассказывала об изменах супруга.

На протяжении нескольких лет музыканты решали имущественные вопросы через суд. В 2016 году Семин отсудил у Василек право на бренд «Белый день».

Как Семин поддерживает спецоперацию

Валерий Семин не единожды выступал перед российскими военными в госпиталях. По его мнению, миссия артистов в период спецоперации заключается в том, чтобы поднимать дух солдат.

«Дух — это самое главное для любого человека, а для русских людей, наверное, это очень важная вещь. Когда человек служит и защищает свою Родину, он же не просто за какие-то деньги это делает, он думает о своей семье, о матери, о близких. Вот что главное для него. Во время ВОВ о Сталине все думали — сражались за Родину, за Сталина. Сейчас такая же история происходит, потому что защищают нашу Россию. Повторюсь, что для русского человека самое главное — это душа. И вот артисты расслабляют, морально поддерживают их», — объяснял Семин.

Чем сейчас занимается Семин

Валерий Семин продолжает творческую деятельность. Он является соведущим и баянистом шоу Андрея Малахова «Привет, Андрей!».

Его ближайшие выступления состоятся в Ярославле (26 июня), Барнауле (20, 22 сентября), Бийске (21 сентября), Кемерово (23 сентября), Саратове (27 сентября), Самаре (28 сентября), Сызрани (29 сентября), Ангарске (4 октября), Иркутске (5, 6 октября), Красноярске (7 октября), Омске (19 октября), Новосибирске (20 октября), Томске (21 октября), Великом Новгороде (27 октября), Оренбурге (31 октября), Санкт-Петербурге (12 ноября), Пятигорске (22 ноября), Ставрополе (23 ноября), Майкопе (24 ноября), Волгограде (25 ноября), Тюмени (7 декабря), Кургане (8 декабря), Челябинске (9 декабря), Екатеринбурге (10 декабря), Москве (15 декабря) и Ульяновске (22 декабря).

Кроме того, у артиста уже запланированы концерты на 2025 год: 5 января он выступит в Березниках, а 7 и 8 января — в Кирове.

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