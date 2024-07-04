«Эту войну надо остановить»: где сейчас актер Александр Носик, слова об СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Носик

Александр Носик прославился благодаря сериалу «Возвращение Мухтара». Где он снимается сейчас, что известно о его личной жизни и мнении о спецоперации?

Чем известен Носик

Александр Носик родился 6 ноября 1971 года в Москве в актерской семье. Его отец — народный артист России Валерий Носик, мама — актриса Мария Стерникова, дядя — народный артист РФ Владимир Носик.

Несмотря на творческую семью, он не собирался становиться актером. После окончания школы Носик хотел поступить в Плехановский институт на экономический факультет, но не добрал один балл. Тогда он отнес документы на заочное отделение финансово-экономического техникума, но через три месяца был призван в армию. Служил в Белгороде в частях ПВО на автобате.

После демобилизации Носик поступил в ВТУ им. Щукина. Артист снимался в картинах «Каменская», «Мы сделали это!», «Любовь императора», «Спецназ», «Возвращение Мухтара», «Боец», «Прощальное эхо», «Хранить вечно», «Такова жизнь», «Лектор», «Месть», «Пасечник», «Последний шанс», «Душа на двоих», «Ключ от всех дверей» и других.

Всего в его фильмографии более 50 работ.

Носик также известен как телеведущий. Он работал в передачах «Час безопасности», «Поступок», «Между нами, девочками» и других.

С 2011 года он преподает актерское мастерство. С 2015 года является президентом благотворительного фонда помощи детям «Безразличия. Нет».

Фото: Alexander Chernykh/Russian Look/Global Look Press Александр Носик, 2007 год

Что известно о личной жизни Носика

Александр Носик с 2011 по 2017 год был в браке с Ольгой Носик (фон Сингер). Она — австралийка, но большую часть жизни прожила на Украине, работала продюсером. По первому образованию — юрист, по второму — постановщик-технолог шоу.

Детей у пары не было. В 2017 году Носик прошел тест на бесплодие, результаты которого обнародовать отказался. Спустя две недели он объявил об уходе от жены и романе с певицей Настей Крайновой.

При этом исполнительница утверждала, что не имеет отношения к разводу Носика и Зингер. По ее словам, на момент их романа брак актера сошел на нет.

Спустя время Носик и Крайнова расстались.

«У нас были отношения, но встречались мы не очень долго. На самом деле тогда он уже не жил с женой, они просто не были разведены. И все — началось! „Как она могла увести мужика из семьи...“ Хотя у меня принцип — не встречаться с женатиками. Мы не хотели афишировать наши отношения, но нас поймали — и понеслось», — вспоминала исполнительница.

В 2020 году стало известно, что артист женился второй раз. Его супругу зовут Илона, она младше его на 20 лет.

В 2023 году у пары родилась дочь Валерия.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Александр Носик

Что Носик говорил о спецоперации

В марте 2022 года Александр Носик опубликовал в соцсетях пост, в котором заявил, что мечтает о мире.

«Больше всего я хочу, чтобы наступил мир. Два моих деда — украинцы. Я вырос в стране, где мы были братскими народами. Я люблю свою страну! Россию! Очень! Я люблю свою Родину. Но я был счастлив играть спектакли в Одессе, в Чернигове, в Днепропетровске и в Харькове. Приезжать на фестиваль в Бердянск. Мои близкие друзья живут на Украине. Мы дружим много-много лет. Военные действия — это страшно. Война — это радикальная и, увы, самая трагическая и неэффективная форма решения конфликта! Если дело дошло до войны, значит, политики не доработали...» — написал артист.

Носик также призвал разрешить конфликт и сесть за стол переговоров.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Александр Носик

«Я очень хочу, чтобы военные действия остановились. И больше не начинались. Эту войну, которая длится уже много лет, надо оставить, разрешить конфликт. Я очень хочу, чтобы был мир. Политики, пожалуйста, сядьте за стол переговоров и договоритесь! Пока вы это не сделали — гибнут люди. Пожалуйста! Всем нужен мир!» — отметил он.

Какая трагедия случилась в жизни Носика

В 2023 году в семье Александра Носика случилась трагедия — умерла его мама Мария Стерникова. Актриса ушла из жизни в собственной квартире через два дня после того, как отпраздновала 79-летие.

Последние годы Стерникова страдала от болезни Альцгеймера. За ней ухаживали сиделки.

Чем сейчас занимается Носик

Александр Носик продолжает творческую деятельность. Он задействован в постановках «Яблоко раздора», «Зинон. С приветом!», «Семейка легкого поведения», «Уроки для Моники» и «Ханума».

В 2023 году актер снялся в драме «Двадцать девятый».

В 2024 году вышел сериал «Загляни ему в голову» с его участим. В скором времени также можно будет увидеть картину «Федя. Народный футболист» с Носиком.

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