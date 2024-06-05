Стало известно, с кем остались дети подавшей на развод Нюши Нюша рассказала, что ее дочь и сын живут в Дубае

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певица Нюша

Певица Нюша рассказала в интервью FAMETIME TV, что живет отдельно от своих детей. Артистка уточнила, что ее дочь Серафима-Симба и сын Саффрон находятся в Дубае, а она их навещает по возможности.

На сегодняшний день обсудили, решили, что большую часть времени все-таки детки проводят в Дубае. Симба сейчас там учится. Соответственно, если я очень соскучилась, я в любой момент могу прилететь и забрать ее и малыша. Мы в этом вопросе в открытом диалоге и слышим друг друга, — отметила Нюша.

Она подчеркнула, что последние несколько лет живет на две страны. Вместе с этим артистка пояснила, что пока скрывает развод от детей и планируют рассказать им об этом в игровой форме.

В этом же интервью Нюша рассказала, что в последние полтора года перед разводом они с мужем Игорем Сивовым имели находились в свободных отношениях. По ее словам, этот период стал переходным к окончательному расставанию. Нюша также назвала измену в браке психологической травмой и «звоночком» о том, что человек «не может найти себя».

Ранее стало известно, что Нюша и Сивов не будут делить имущество при разводе, потому что у них нет совместно нажитой недвижимости. Выяснилось, что у каждого из супругов есть собственная квартира, которая была приобретена до брака, поэтому они не могут претендовать на жилье друг друга.