«Я сторонник дипломатии»: где сейчас Витас, что говорил об СВО

Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Витас

Певец Виталий Грачев (Витас) в последнее время пропал из поля зрения СМИ. Как и где сейчас живет и выступает артист, что известно о его личной жизни?

Чем известен Витас

Виталий Грачев родился 19 февраля 1979 года в Даугавпилсе (Латвия). Вскоре после его рождения семья переехала в Одессу, где жил его дедушка.

Работал в театре пластики и голосовой пародии, где его заметил продюсер Сергей Пудовкин. Сольная карьера музыканта началась в 2000 году. Его необычная манера исполнения фальцетом — высоким головным регистром — вызвала интерес публики и принесла популярность.

В 2012 году состоялся бенефис Витаса на Первом канале.

Помимо России, артист очень популярен в Китае. В Шанхае в честь него даже установлена статуя.

Витас также снимался в кино. Его можно увидеть в картинах «Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант», «Сумасшедший день», «Мулан», «Последний секрет Мастера», «Стань известным за ночь» и других.

Что известно о личной жизни Витаса

Витас с 2006 года женат на Светлане Гранковской. Артист познакомился с будущей избранницей в Театре музыкальной комедии. Супруги воспитывают троих детей: дочь Аллу, сына Максима и дочь Алису.

На протяжении нескольких лет Витас живет на две страны — Россию и Китай. Недалеко от Шанхая у певца есть дом. Он ежегодно ездит с туром по крупным китайским городам.

По словам продюсера Витаса Сергея Пудовкина, приезжая в Москву, он старается все время проводить с женой и детьми. Они живут в Барвихе.

«Семья — это его жизнь, его смысл. Любимые дети и жена. Они с супругой с 17 лет вместе. Витас очень много времени уделяет семье», — рассказывал Пудовкин.

Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press Витас с супругой и дочерью

В каких скандалах был замешан Витас

В 2018 году Витас открыл стрельбу из стартового пистолета в своем загородном доме в Барвихе. Полиция составила на певца административный протокол. По статье КоАП о мелком хулиганстве ему грозило до 15 суток ареста. При этом Витас, комментируя ситуацию, говорил, что стрелял по птицам.

«Мы там просто по воронам стреляли из стартового пистолета. А соседи что-то разнервничались. У них там свои заморочки», — говорил он Пятому каналу.

В 2022 году появилась информация о том, что Витас напал на сотрудника Минтруда в московском караоке-баре на Садово-Кудринской улице в Москве. По данным СМИ, словесная перепалка переросла едва ли не в драку. Журналисты утверждали, что Витас брызнул чиновнику в лицо газовым баллончиком, после чего у пострадавшего был диагностирован химический ожог первой степени.

Адвокат музыканта Сергей Жорин тогда заявил, что ссора возникла после того, как он заступился за супругу. В марте 2023 года уголовное дело, начатое из-за конфликта в караоке-клубе в центре Москвы, было прекращено.

«Уголовное дело прекращено. Я бы не хотел комментировать детали. В любом случае стороны пожали друг другу руки и взаимных претензий не имеют», — пояснил адвокат NEWS.ru.

В 2023 году экс-солистка «ВИА Гры» Анна Седокова рассказала о «голом» скандале с Витасом. Она заявила, что была свидетельницей пикантной сцены с участием певца и ее коллеги с «большой красивой грудью».

По ее словам, во время гастролей ее поселили в одном номере отеля с другой исполнительницей. После концерта «ВИА Гры» артисты устроили шумную вечеринку. Седокова покинула мероприятие, и, когда ложилась спать, в номер ворвалась ее подруга, верхом на обнаженном Витасе.

«В номер просто въезжает. Голая. На абсолютно голом Витасе, стоящем на четвереньках, и она такая: „Е-ху!“ Я открываю глаза и не понимаю — как, что... Спрашиваю: „Как дела?“ Она говорит: „Круто-круто!“ — и куда-то исчезают просто», — вспоминала она в эфире шоу «Я себя знаю!».

Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press Витас

Что Витас говорил об СВО, почему не выступает в РФ

Витас давно не дает концерты в России, при этом имеет украинский паспорт, от которого до сих пор не отказался.

Напрямую о спецоперации музыкант не высказывался.

«Я сторонник компромиссов во всем, дипломатии. Мы со Светой вместе 16 лет. А если бы бил кулаком по столу, может, и не было бы этих счастливых лет. Война начинается, когда невозможно договориться. Нельзя действовать необдуманно и в семье, и в политике», — косвенно комментировал он ситуацию.

По словам его продюсера Сергея Пудовкина, Витас не выступает в России из-за активной концертной деятельности в Китае.

«Сегодня Витас ориентирован преимущественно на азиатский рынок, который все очень быстро потребляет. Китайская аудитория кардинально отличается от российской, ей постоянно надо давать что-то новое», — объяснял он.

Пудовкин отметил, что Витас соглашается на выступления в РФ, но только на частных концертах и корпоративах.

Однако в 2024 году музыкант сделал исключение — он выступил в России с сольным концертом в честь своего юбилея.

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