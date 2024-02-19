Звезда «Фабрики звезд» сломала ребро на съемках реалити-шоу о выживании Певица Крайнова сломала ребро на съемках реалити-шоу о выживании

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Анастасия Крайнова

Бывшая солистка группы «Тутси» Анастасия Крайнова сломала ребро на съемках экстремального реалити-шоу о выживании, пишет Пятый канал. Певица не смогла рассказать подробностей съемок из-за контракта, подчеркнув, что в программе звезды шоу-бизнеса и профессиональные каскадеры выполняли опасные трюки. Крайнова добавила, что подготовка к съемкам длилась целый год. После перелома артистка продолжила съемки в шоу.

Я сломала ребро. Да, я на одном испытании сломала ребро, слава богу, это было без смещения, но да, была такая история. Все нормально, все уже зажило, как видите, я дышу, — рассказала Крайнова.

В 2019 году телеведущая Роза Сябитова получила травму, выполняя задание во время съемок шоу «Форд Боярд». Женщина травмировалась во время конкурса «Ветряная мельница». Она должна была лечь на помост и постараться, не перевернув его, доползти до сундука, в котором находится ключ. Но Сябитова не удержалась и упала в воду. Врачи сразу же оказали ей необходимую помощь.

До этого певица Валерия, назначенная судьей в музыкальном конкурсе «Голос 60+», повредила ногу на съемках программы. Её муж, продюсер Иосиф Пригожин сообщил об этом в блоге. О причинах травмы ни Валерия, ни Пригожин не сообщили.